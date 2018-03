Salta l' accordo sugli esuberi Telecom

“Occhio! Eva e Francesco avevano un accordo. Ecco perché poi è Saltato”. Craig Warwick spiffera tutto e ci va giù pesante. Guai in vista per Monte ed Henger… : Il ‘canna gate’ è ormai l’unico argomento del mese. Da quando Eva Henger ha accusato Francesco Monte di aver fumato uno spinello nei giorni precedenti lo ‘sbarco’ sulla spiaggia dell’Honduras, non si parla d’altro. Le dichiarazioni dell’ex pornostar hanno innescato un effetto domino che continua a ripercuotersi non solo sul programma ma anche su tutti i partecipanti che a poco a poco fanno ...

Niente Olimpiadi su Sky - Salta l'accordo con Eurosport. Via libera a Rai e Mediaset Premium : Restano dunque valide tutte le altre modalità di fruizione dei giochi: Mediaset Premium per chi è abbonato, Eurosport Player per lo streaming , 5 giorni di prova e abbonamento mensile a 7,99 euro, , ...

Olimpiadi : Salta accordo con Eurosport - niente gare su Sky : Milano, 8 feb. , askanews, Sky non trasmetterà le Olimpiadi Invernali di Pyongchang. In merito alle indiscrezioni di stampa odierne, Eurosport in una nota conferma che i canali Eurosport 1 e Eurosport ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 in tv : confermato l’accordo Saltato tra Sky ed Eurosport - Giochi oscurati via satellite! : A pochissimo dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018 un colpo di scena inatteso: mancato l’accordo fra Eurosport e Sky e cambio di programma improvviso nella trasmissione delle Olimpiadi. Gli abbonati alla piattaforma di Sky non potranno seguire le trasmissioni sul darsi in Corea del Sud, come è già successo per le prime partite di curling della notte appena scorsa. Ricordiamo che Eurosport si è aggiudicata i ...

Olimpiadi Invernali 2018 : niente Giochi su Sky. Accordo Saltato - Eurosport sarà visibile solo su Premium : Olimpiadi Invernali 2018 Dopo il clamoroso epilogo dei diritti tv della Serie A, assegnati a Mediapro per i prossimi tre anni, arriva un’altra grana per Sky. E’ definitivamente saltato l’Accordo con Eurosport per trasmettere le Olimpiadi Invernali in programma dal 9 al 25 febbraio 2018 nella contea di PyeongChang, in Corea del Sud. Nonostante le trattative fino a questa notte, Sky e Discovery non hanno raggiunto un Accordo ...

L'accordo tra Disney e Fox potrebbe Saltare all'ultimo? - Best Movie : ... ma attenzione, perché stando a un nuovo report di CNBC , tecnicamente le trattative sarebbero ancora aperte! Comcast " il più grande operatore via cavo del mondo, nonché proprietario di maggioranza ...

Commissione Banche - sfruttato fino all’ultimo l’effetto sulla campagna elettorale : Salta l’accordo sulla relazione : Mi si nota di più se convergo o se faccio saltare il tavolo? Nessuno ha avuto dubbi e così la farsa della relazione unitaria è stata prontamente sostituita dalla carnevalata di sette-otto relazioni diverse: quella di maggioranza, approvata con 19 voti favorevoli,15 contrari e 6 assenti, e quelle di minoranza, una (quasi) per ogni gruppo parlamentare. Si chiude così il sipario sulla Commissione d’inchiesta sulle Banche, con la promessa – ...

Beppe Sala : “Fatico ad andare d’accordo con Renzi. Dopo il referendum gli consigliai di Saltare un giro” : “Io ho fatto fatica e faccio fatica ad andare d’accordo con Renzi perché gli chiederei di essere diverso e più coinvolgente”. Il sindaco di Milano Beppe Sala, quello che dal segretario venne scelto andando anche incontro a molte critiche dentro il partito, segna la distanza dal leader del Partito democratico. Non che ci fosse bisogno di ribadire la freddezza tra i due, ma intervistato da Lilli Gruber a “Otto e mezzo” su ...

Sondaggio : Annientamento Salta il cinema e sbarca su Netflix. Siete d'accordo? : Mentre in Canada, America e Cina il film avrà un'uscita tradizionale, nel resto del mondo il film salterà il passaggio dalla sala finendo direttamente sulla piattaforma di streaming. Ricordiamo che ...

Vittorio Sgarbi - il tranello per non farlo candidare : Salta l'accordo con Gal - deve raccogliere le firme : Spuntano nubi scurissime sull'orizzonte politico di Vittorio Sgarbi e della sua lista Rinascimento. Mentre Emma Bonino è riuscita a scampare alla mannaia della raccolta delle firme per riuscire a ...

Bonino-Pd - Salta l’accordo : «La lista +Europa costretta a correre da sola alle elezioni» : salta l’ipotesi di coalizione con il Pd di Renzi: i promotori della lista legata alla storica esponente radicale denunciano problemi per la raccolta delle firme. Il vicesegretario dem Martina: «Vi aiuteremo noi»

Elezioni - Salta l'accordo fra Bonino e Pd : 'Interpretazione surreale della legge elettorale' : A tutto gas si muovono i M5s, movimento che si presenterà da solo e, secondo tutti i sondaggi, può diventare tra 61 giorni la prima forza politica italiana. Risolto il problema della leadership, ...

Elezioni - Salta l'accordo fra Bonino e Pd : «Interpretazione surreale della legge elettorale» : Con l'arrivo del nuovo anno, parte la corsa verso il 4 marzo. Tuttavia, la data del voto è l'unica certezza in un panorama politico pieno di incognite. Archiviata la diciassettesima...