Sale la disoccupazione | ma tra i giovani è ai minimi

Istat - disoccupazione Sale : gennaio +11 - % : 10.54 La disoccupazione a gennaio risale all' 11,1% (+0,2 punti percentuali rispetto a dicembre).Così l'Istat,spiegando che il tasso non aumentava da luglio scorso La stima delle persone in cerca di occupazione torna a crescere (+2,3%, +64 mila) dopo cinque mesi consecutivi di calo. Ma torna a salire anche il numero degli occupati. Ai minimi la disoccupazione giovanile: "forte crescita"per under25,che su base mensile salgono di 61 mila unità ...

La disoccupazione riSale all'11 - 1% - ma diminuisce quella giovanile - grazie ai contratti a tempo determinato - : disoccupazione che risale all'11,1% , +0,2 punti percentuali a gennaio 2018 rispetto a dicembre 2017, , con 2 milioni e 882 mila disoccupati. Ma anche disoccupazione giovanile , tra i 15 e i 24 anni, ,...

