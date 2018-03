Sabato al Passo del Tonale torna la Winter Downhill | VIDEO

LIVE Australian Open 2018 - tutti i risultati di Sabato 20 gennaio : tabellone maschile. Fognin-Benneteau un set pari - Thiem ad un passo dal successo : risultati IN AGGIORNAMENTO Australian Open – 20 gennaio – tabellone MASCHILE Rod Laver Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna H. Chung KOR vs [4] A. Zverev GER 0-1 (7-5) Sessione serale – ore 9.00 italiane [29] R. Gasquet vs [2] R. Federer SUI Margaret Court Arena – ora 1.00 italiana Sessione diurna [5] D. Thiem AUT vs [26] A. Mannarino FRA 2-0 (6-4 6-2) Sessione notturna – ore 9.00 italiane [14] N. Djokovic SRB ...

Pallanuoto - A1 2018 : Sabato la dodicesima giornata. Sport Management vuole tenere il passo delle grandi : Una dodicesima giornata leggermente ridotta quella che andrà in scena, come di consueto, di sabato per il campionato di Pallanuoto maschile. Saranno infatti solo cinque i match in programma, con due anticipi utili a Pro Recco e AN Brescia per disputare la fase preliminare di Champions League. Non hanno avuto particolari problemi ieri le due squadre protagoniste degli ultimi campionati ad imporsi negli anticipi. Successi netti sia per i campioni ...