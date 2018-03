Russiagate | Trump perde Hope Hicks

Russiagate : indagini su sforzo Trump rimuovere Sessions : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Russiagate - nuove tegole su Trump : 05.13 Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, indaga sul tentativo di Trump della scorsa estate di cacciare il ministro della giustizia Jeff Sessions.Lo riporta il Washington Post. Mueller vuole accertare se l'obiettivo del presidente fosse sostituire Sessions con qualcuno 'amico' che assumesse il controllo delle indagini sullo scandalo.

Russiagate - Trump perde collaboratrice : 00.27 Si dimette una delle più strette collaboratrici di Trump. Hope Hicks, direttore della Comunicazione della Casa Bianca, lascia l'incarico all'indomani dell'audizione alla Camera nell'ambito delle indagini sul Russiagate. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti.

Russiagate - Sessions si difende da accuse Trump : farò mio dovere : "Fino a quando sarò l'attorney general, continuerò ad adempiere al mio dovere con integrità e onore": Jeff Sessions si difende dalle accuse di Trump, che ha definito "vergognosa" la decisione del ...

Russiagate - Mueller indaga sulle attività economiche di Donald Trump in Russia : Robert Mueller, procuratore speciale per il Russiagate, sta indagando sulle attività economiche coltivate da Donald Trump in Russia prima della campagna elettorale 2016, mentre il repubblicano valutava di candidarsi. Lo riferisce la Cnn, citando tre persone a conoscenza dei fatti. Diversi testimoni sono stati ascoltati a proposito dei tempi della decisione del magnate sulla sua candidatura, di informazioni potenzialmente compromettenti che i ...

Russiagate - 007 Usa : “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” : Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” Ma la Casa Bianca respinge le accuse del capo dell’intelligence americana: “Il presidente è più duro di Obama con la Russia” Continua a leggere L'articolo Russiagate, 007 Usa: “Trump non ha chiesto interventi contro le interferenze” sembra essere il primo su NewsGo.

Russiagate - Trump attacca Obama : 'E' una caccia alle streghe' : Il Russiagate è una "caccia alle streghe, una sciagura illegale e Obama non ha fatto nulla sulla Russia". Lo afferma il presidente Donald Trump su Twitter, citando anche Fox News secondo la quale "i ...

Russiagate - vicedirettore campagna Trump si dichiara colpevole : Secondo le nuove accuse, Gates avrebbe nascosto e riciclato decine di milioni di dollari ricevuti per il lavoro di consulenza politica svolto in Ucraina nell'arco di dieci anni.Non si è fatto ...