Russell Crowe | all’asta l’armatura de Il Gladiatore per pagare il divorzio

tvzap.kataweb

: Russell Crowe si prepara al divorzio, all'asta tutti i suoi cimeli | Booble - Massimiliano5S : Russell Crowe si prepara al divorzio, all'asta tutti i suoi cimeli | Booble - BoobleItalia : Russell Crowe si prepara al divorzio, all’asta tutti i suoi cimeli - - Giuliocelso : RT @FigliContesi: Russell Crowe mette all'asta la sua vita: «L'Arte del divorzio» per mantenere l'ex moglie -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Si intitola The Art of Divorce (L’arte del), ma non si tratta di un nuovo film, bensì del nome cheha deciso, non senza un pizzico di ironia, di dare all’asta di oltre 200 cimeli – 227 per la precisione – perle spese processuali della separazione dalla ex moglie Danielle Spencer. L’asta, gestita da Sotheby’s Australia, è prevista a Sydney il 7 aprile. Una data non casuale, dal momento che si tratta del suo compleanno e del giorno in cui, nel 2003, l’attore e regista aveva sposato proprio la ex consorte. Catalogue online next Tuesday . Auction via Sotheby’s Australia . April 7th, 6pm. Carriage Works, Sydney. Register to bid in the room , on the phone, or online. Auction will be streamed. Private viewing & dinner raising money for ACMF April 4th by Sotheby’s invitation. A post shared by...