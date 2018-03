Rugby | Sei Nazioni femminile 2018 | le convocate dell’Italia per le ultime due sfide del

Rugby - Sei Nazioni Under20 2018 : i convocati dell’Italia per le ultime due partite del torneo : Sono 24 gli azzurrini chiamati a comporre la selezione nazionale under 20 di Rugby per le ultime due giornate del Sei Nazioni di categoria: i tecnici Fabio Roselli ed Andrea Moretti hanno diramato le convocazioni per la gara in trasferta in Galles e per la partita interna contro la Scozia a Bari a chiusura del torneo. Di seguito l’elenco completo dei convocati. Piloni Danilo FISCHETTI (Patarò Calvisano) Michele MANCINI PARRI (Accademia ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : i convocati dell’Italia per le sfide a Galles e Scozia. Torna Luca Morisi dopo 3 anni! : Conor O’Shea, CT della Nazionale Italiana di Rugby, ha diramato le convocazioni per le sfide con Galles (11 marzo a Cardiff) e Scozia (17 marzo a Roma) che chiuderanno il Sei Nazioni 2018. La nostra Nazionale si radunerà al Centro Onesti domenica 4 marzo, giovedì 8 partirà alla volta del Galles. Sono 32 i ragazzi chiamati agli ordini. Tra loro spicca il nome di Luca Morisi, trequarti della Benetton che Torna in azzurro dopo addirittura tre ...

Rugby - Sei Nazioni femminile 2018 : Francia-Italia 57-0. Transalpine straripanti - azzurre impotenti : La Francia si conferma schiacciasassi del Sei Nazioni di Rugby femminile 2018 ed a Furiani asfalta l’Italia per 57-0, dopo un primo tempo chiuso già sul 38-0. Ben otto le mete Transalpine, delle quali sette trasformate, più un piazzato. La Francia vola a quota 15 in classifica, e riaggancia l’Inghilterra, formazione con la quale si giocherà il torneo nello scontro diretto della prossima giornata. Italia ancora ferma al palo. Nel ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Irlanda-Galles 37-27. Partita spettacolare - trionfo dei Verdi : Terza giornata per il Sei Nazioni di Rugby: all’Aviva Stadium di Dublino è andato in scena il match sicuramente più spettacolare della settimana. I padroni di casa Verdi si candidano come prima (ed unica) rivale per la conquista del Trofeo all’Inghilterra: gli irlandesi si impongono per 37-27 sul Galles. Terza vittoria consecutiva e vetta della classifica. I gallesi invece, al termine di un incontro lottatissimo, sono costretti ad ...

LIVE – Sei Nazioni Rugby 2018 : Irlanda-Galles in DIRETTA 27-20! I Dragoni la riaprono : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda partita di questo terzo turno del Sei Nazioni di Rugby. All’Aviva Stadium di Dublino si sfidano Irlanda e Galles alle 15.15, una sfida davvero molto spettacolare e sicuramente appassionante. L’Irlanda è lanciata in vetta alla classifica, dopo la vittoria all’ultimo respiro in trasferta contro la Francia ed il rotondo successo interno sull’Italia, mentre il Galles dopo l’ottimo esordio ...

L’Italia di Rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni : La Nazionale di rugby ha perso 34-17 contro la Francia nel primo incontro della terza giornata del Sei Nazioni 2018. Al Velodrome di Marsiglia l’Italia è stata in partita per un tempo, concluso sul punteggio di 11-7 per la Francia. The post L’Italia di rugby è stata battuta 34-17 dalla Francia nella terza giornata del Sei Nazioni appeared first on Il Post.

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Francia-Italia. Le pagelle degli azzurri - Minozzi e Negri davvero impressionanti : Terzo turno per il Sei Nazioni di Rugby: in una sede e in una giornata piuttosto particolare (di venerdì sera in quel di Marsiglia) la Francia riesce ad imporsi sull’Italia per 34-17, con gli azzurri che restano così ancora a zero punti in classifica. Buon primo tempo per la squadra di O’Shea che però crolla, come di consueto, sul finale. Andiamo a rivivere l’incontro con le pagelle degli azzurri. Matteo Minozzi, voto 8: il ...

LIVE Francia-Italia - Sei Nazioni Rugby 2018 in DIRETTA 34-17 : partita chiusa : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Francia-Italia, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2018 di Rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si ...

Rugby - Sei Nazioni 2018 : Galles-Italia. Quando si gioca? Programma - orari e tv del quarto turno degli azzurri : Appena andata in archivio la terza gara dell’Italia nel Sei Nazioni 2018 di Rugby, è già tempo di pensare al quarto impegno degli azzurri. Dopo una settimana di riposo infatti la nostra selezione è attesa dalla terza trasferta consecutiva, che sarà l’ultima di questo torneo. Gli azzurri faranno visita, domenica 11 marzo, alle 16.00 ora italiana, al Galles, che, in attesa di disputare domani la terza gara, ha vinto all’esordio ...

Rugby - Sei Nazioni : Francia-Italia 34-17 : 22.54 Poteva essere l'occasione giusta per scacciare i fantasmi: niente da fare. Al Vélodrome di Marsiglia, contro una Francia non trascendentale,l'Italia incassa il 3° ko di fila nel torneo:34-17 Una meta a testa nel 1° tempo: apre Gabrillagues, poi sorpasso azzurro grazie ad una meta tecnica (5-7).La differenza la fa poi il piede di Machenaud: 11-7 all'intervallo. Nella ripresa,non basta il piazzato di Allan per sopravvivere: i Bleus,senza ...