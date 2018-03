: Roba incredibile: #Amnesty che al corteo di Roma controlla la polizia italiana. Il mio commento colorito...… - NicolaPorro : Roba incredibile: #Amnesty che al corteo di Roma controlla la polizia italiana. Il mio commento colorito...… - repubblica : Corteo antifascista a Roma: nonni, figli, e nipoti a squarciagola uniti da 'Bella Ciao' - repubblica : Roma, Grasso in corteo canta 'Bella Ciao': 'Fascista chi inneggia all'odio razziale' -

I militanti dei collettivi di sinistra e dei centri sociali sfilano inin direzione di Viale, a. La marcia dopo che è stata sciolto il presidio in Largo Argentina. La manifestazione, non autorizzata, è stata convocata per contestare il raduno elettorale di CasaPound nella vicina piazza del Pantheon. Il presidio, controllato a distanza dalla polizia, si è svolto senza incidenti. Un grosso striscione "Allerta antifascista" apre ilcontro il meeting elettorale della formazione di destra CasaPound.(Di giovedì 1 marzo 2018)