Roma | Tor Bella Monaca | arrestati due minori che aggredivano coetanei

Toro - Bonifazi non gioca ma piace pure alla Roma! : TORINO - Uno strano caso. Anzi, no: non è così strano. La storia che andiamo a raccontare riguarda uno dei giovani più ricchi di potenzialità della rosa granata, quel Bonifazi che tuttavia ha ...

MILAN - RomaGNOLI SU GATTUSO/ "Il tecnico ha grandi meriti. È una vittoria meritata" : MILAN, ROMAGNOLI su GATTUSO: il difensore centrale parla del tecnico e gli riconosce i meriti. Felice e soddisfatto per l'impresa è stato lui a segnare il rigore decisivo contro la Lazio.(Pubblicato il Thu, 01 Mar 2018 00:51:00 GMT)

Lo SCIROCCO scorre sul BURIAN ed è un DELIRIO di NEVE : Torino - Livorno - Roma - Napoli - persino Cosenza. E’ una notte con “50 sfumature di bianco” : L’Italia sta vivendo una notte con “50 sfumature di bianco”: l’arrivo dello SCIROCCO, che soffia già impetuoso facendo aumentare sensibilmente le temperature dopo il gelido BURIAN dei giorni scorsi, sta facendo scorrere masse d’aria caldo-umide cariche di precipitazioni su un cuscinetto freddo persistente ai bassi strati, determinando forti nevicate su gran parte del Paese. Nevica su tutto il Nord/Ovest, tra ...

Roma - Di Francesco torna all antico a Napoli la parola ai senatori : Roma - La Roma che si prepara ad affrontare il Napoli al San Paolo farà affidamento, ancora una volta, sui suoi senatori. I tre personaggi in cerca di riscatto. Gli stessi che sono rimasti a guardare ...

Napoli - un arma in più per Sarri Milik torna contro la Roma : È un peccato ridurre uno degli spettacoli più belli a dei confini ristretti. Le tifoserie sono maturate molto negli ultimi anni, quella azzurra ha tanta voglia di sostenere la squadra senza creare ...

Roma - l'ambasciatore statunitense Eisenberg incontra i vertici del Messaggero : l'ambasciatore degli Stati Uniti stamattina è venuto in visita al Messaggero. Lewis M. Eisenberg, accompagnato dai suoi più stretti collaboratori, ha raggiunto la nostra sede in via del Tritone per ...

"La lettura è un'isola e quello spazio è la misura della nostra felicità". A Roma torna 'Libri Come' con Camilleri e Piero Angela : Non mancheranno gli incontri per le scuole, le mostre, gli spettacoli a cominciare dall'inaugurazione in collaborazione con le Biblioteche di Roma, quando in dieci biblioteche sparse per i quartieri ...

“La lettura è un’isola e quello spazio è la misura della nostra felicità” : torna a Roma "Libri Come" con Camilleri e Piero Angela : Un bambino tra i sette e gli otto anni, un Tom Sawyer del nuovo Millennio, con pantaloni ripiegati, senza scarpe, camicia jeans e cappello di paglia. In mano non ha una canna da pesca, ma un libro che legge attentamente seduto su una grande valigia con una grande luna piena che gli fa da abat-jour naturale. È rapito da quel testo (un racconto, una favola, chissà?) e non c'è smartphone o videogioco che possano distrarlo ...

Roma - torna 'Libri Come' : all'Auditorium oltre 130 incontri : Come lo scorso anno l'inaugurazione coinvolgerà 10 biblioteche di Roma dove saranno presentati 10 libri da 10 scrittori . La serata finale, invece, sarà celebrata la musica, il costume e la politica del '68 nel cinquantenario del fatidico evento. Domenica 18 marzo, inoltre, sarà il giorno del primo appuntamento Romano de La Frontiera , il progetto sulle migrazioni dell'intellettuale ...

Nuovi appuntamenti per l’instore tour di Mario Biondi per Brasil : tutte le date prima dei concerti a Roma e Milano : Si aggiungono Nuovi appuntamenti all'instore tour di Mario Biondi in supporto al nuovo album di inediti Brasil, in uscita il prossimo 9 marzo. Un anno ricco di nuove esperienze e prime volte: Mario Biondi è reduce dalla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Rivederti, posizionandosi diciannovesimo nella classifica finale. Rivederti è un'intensa ballad che presenta un testo sofisticato ed emozionante, con sonorità che ...

Napoli-Roma - risentimento all'adduttore sinistro per Pellegrini : salta il big match : Un momento no per la Roma, vista la doppia sconfitta nel giro di tre giorni, tra Shakhtar Donetsk nell'andata degli ottavi di Champions League e Milan in Serie A. Due ko che rendono più complicati il ...

Venerdì 2 marzo a Roma la Festa dei 40 anni dell’associazione di Scenografi - Costumisti e Arredatori italiani : L’A.S.C. compie 40 anni e festeggia le realizzazioni a livello nazionale e internazionale dei suoi Associati: Scenografi, Costumisti e Arredatori

Santori : Roma - scuola allagata e senza riscaldamento : Santori (FDI): scuola di Via Crivelli allagati e senza riscaldamento, ecco il piano neve della Raggi Roma – Fabrizio Santori, consigliere regionale del Lazio di Fratelli... L'articolo Santori: Roma, scuola allagata e senza riscaldamento su Roma Daily News.

Uber trasporta elettori ai seggi gratis 4 marzo a Roma e Milano : Milano, 28 feb. , askanews, Uber, l'applicazione che consente alle persone di spostarsi in città, lancia una speciale iniziativa per agevolare gli elettori di Roma e Milano che domenica dovranno ...