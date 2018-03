Roma | il Circo Massimo prepara l' arena per il ritorno del ' Gladiatore'

Allerta meteo a Roma : la circolare è piena di errori grammaticali : La ricorderemo come la campagna elettorale più sgrammaticata della storia. Dalla battaglia titanica tra il leader grillino, Luigi Di Maio, e il congiuntivo, agli scivoloni di Matteo Renzi ("scusi, mi facci parlare"), l’avversario più temuto dai candidati premier è la lingua italiana.Non che con la geografia vada meglio. Dopo aver confuso il Cile con il Venezuela il candidato premier del Movimento 5 Stelle ci è caduto ...

AUTO DIESEL VIETATE IN GERMANIA?/ Roma - Milano ed Europa : “città possono bloccarne circolazione” : Motori DIESEL vietati in Europa? L'annuncio di Virginia Raggi apre il dibattito: mentre Greenpeace esulta, i grandi gruppi AUTOmobilistici riflettono. I casi in Germania a Roma e a Milano(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 10:45:00 GMT)

Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel : La sindaca di Roma Virginia Raggi ha detto che dal 2024 nel centro di Roma sarà vietata la circolazione delle automobili diesel. L’annuncio è stato fatto a Città del Messico, durante l’intervento di Raggi alla seconda conferenza annuale Women4Climate, a cui partecipano The post Virginia Raggi dice che dal 2024 nel centro di Roma non potranno più circolare auto diesel appeared first on Il Post.

Roma. Revocato divieto di circolazione mezzi pesanti in A24 : Migliorano le condizioni meteo nel Lazio. La Prefettura di Roma ha Revocato il divieto di circolazione ai mezzi pesanti sulla

Maltempo : Fs - circolazione rallentata su nodo Roma (2) : (AdnKronos) - FL2 Roma – Sulmona: collegamenti attivi da/per Roma Tiburtina, con ritardi medi di 60 minuti. Cancellati i servizi da/per Roma Termini. FL3 Roma – Viterbo: circolazione sospesa tra Viterbo e Cesano e tra Orte e Viterbo. Traffico rallentato tra Roma e Cesano, con ritardi fino a 60 minut

Maltempo : Fs - circolazione rallentata su nodo Roma : Roma, 26 feb. (AdnKronos) - Nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono nella Capitale, la circolazione ferroviaria risulta ancora rallentata, a causa degli effetti prodotti dalle precipitazioni nevose della mattinata. Lo riferiscono le Fs in un aggiornamento della situazione alle ore 17, annunci

Maltempo - neve a Roma : revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti : “Tenuto conto del mutato quadro meteorologico, è stato revocato con effetto immediato il divieto di circolazione, fuori dai centri abitati, su tutta la rete stradale ed autostradale nel territorio della Provincia di Roma- compreso il GRA- ai veicoli ed ai complessi di veicoli commerciali di massa complessiva a pieno carico superiore a 7,5 t.”. Lo comunica in una nota la Prefettura di Roma. L'articolo Maltempo, neve a Roma: revocato ...

Maltempo e neve : circolazione ferroviaria - ancora forti rallentamenti nel nodo di Roma : circolazione ferroviaria ancora fortemente rallentata nel nodo di Roma e sulle linee che afferiscono alla Capitale, a causa delle precipitazioni nevose. E’ quanto comunicano le Fs in un aggiornamento della situazione alle ore 13. I clienti di Trenitalia che nel corso della mattina hanno rinunciato al loro viaggio sui treni della lunga percorrenza, coinvolti nei rallentamenti causati dal Maltempo, hanno ricevuto e hanno diritto al rimborso ...

Neve a Roma - si scia al Circo Massimo. In pista con snowboard e slittini : Arriva la Neve a Roma e per gli studenti è subito festa. Con le scuole chiuse tanti bambini e ragazzi si sono radunati al Circo Massimo con sci, snowboard e slittini. Mentre in piazza San Pietro si ...

Allerta Meteo Roma - prefettura : prorogato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti : Oggi in prefettura a Roma si è tenuta una riunione del Comitato Operativo Viabilità, con la partecipazione delle Forze dell’ordine e degli Enti gestori delle strade, in considerazione delle previsioni di condizioni Meteorologiche avverse comunicate dall’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione circa l’intensità crescente dei fenomeni nevosi: è emersa la necessità di adottare provvedimenti di interdizione al traffico ...

BLOCCO TRAFFICO AUTO Roma/ Oggi 25 febbraio Fascia Verde stop circolazione : riscaldamenti su - esentati e orari : BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA Oggi 25 febbraio, stop circolazione Fascia Verde: info, orari e veicoli esentati. Le ultime notizie sul provvedimento e le polemiche: è in arrivo Buran(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 10:05:00 GMT)

Roma : disagi a circolazione veicolare su Flaminia. Camion si è ribaltato : Roma – Camion si ribalta sulla Flaminia. Traffico rallentato verso Castelnuovo di Porto Roma – Traffico rallentato sul tratto stradale della statale Flaminia, all’altezza di... L'articolo Roma: disagi a circolazione veicolare su Flaminia. Camion si è ribaltato su Roma Daily News.

Smog Roma : domani limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti : domani, lunedì 19 febbraio, blocco della circolazione a Roma per i veicoli più inquinanti all’interno della Fascia Verde. Il blocco riguarderà dalle ore 7.30 alle ore 20.30 ciclomotori e motoveicoli pre-euro 1 ed euro 1 e autoveicoli alimentati a benzina euro 2. Le categorie di veicoli previste dall’ordinanza firmata dal Sindaco si aggiungono a quelle già bloccate in modo permanente nella Fascia Verde: autoveicoli alimentati a ...