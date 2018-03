Roberta Ruiu come Britney Spears Video | coreografia con pitone vero sulle spalle a Dance

90 Special : le Lollipop cantano in 3 - l'attacco di Roberta Ruiu Video : La prima puntata di '#90 Special', il programma condotto da Nicola Savino e dedicato ai mitici anni '90, ha conquistato in poche ore il grande pubblico italiano; nel corso della trasmissione, la prima vera girlband nella storia della musica made in Italy, ovvero le #Lollipop, si sono riunite per la gioia dei telespettatori di 'Italia 1'. Lollipop alla riscossa, eccetto due componenti: la reazione di Roberta Ruiu Ebbene sì! Le Lollipop sono ...

90 Special : le Lollipop cantano in 3 - l'attacco di Roberta Ruiu : La prima puntata di '90 Special', il programma condotto da Nicola Savino e dedicato ai mitici anni '90, ha conquistato in poche ore il grande pubblico italiano; nel corso della trasmissione, la prima vera girlband nella storia della musica made in Italy, ovvero le Lollipop, si sono riunite per la gioia dei telespettatori di 'Italia 1'. Lollipop alla riscossa, eccetto due componenti: la reazione di Roberta Ruiu Ebbene sì! Le Lollipop sono ...

Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi / L'ex di Riccanza rivela : "La sala prove mi ha messo a nudo" (Dance Dance Dance) : Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi saranno una delle coppie della nuova edizione di Dance Dance Dance. I due sono amici e si ritroveranno a sfidare coppie agguerrite. (Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 19:19:00 GMT)