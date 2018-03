Risultato negativo per Banca MPS

Risultato negativo per Randgold Resources : Si muove verso il basso Randgold Resources , con una flessione dell'1,82%. L'andamento di Randgold Resources nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Risultato negativo per Movado : Si muove verso il basso la big statunitense degli orologi di lusso , con una flessione dell'1,95%. L'andamento di Movado nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva una minore forza ...

Risultato negativo per Ferragamo : Si muove verso il basso la maison del lusso , con una flessione dell'1,90%. L'analisi settimanale del titolo rispetto al World Luxury Index mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza ...

Risultato negativo per Persimmon : Composto ribasso per Persimmon , in flessione dell'1,95% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe ...

Risultato negativo per Red Electrica : Ribasso per l' azienda che trasporta energia elettrica , che presenta una flessione dell'1,85%. L'analisi settimanale del titolo rispetto all' Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in ...