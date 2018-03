Renzi : “Pd primo partito è importante per l’Italia” : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l’Italia. Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb. Ospite di Mattino Cinque, il leader del Pd ha affermato che “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di ...

Renzi : "Pd primo partito è importante per l'Italia" : "Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l'Italia . Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia". Lo ha detto Matteo Renzi a '...

Renzi : partita sul filo - Pd primo partito è importante per l'Italia : Il segretario del Pd poi annuncia: "Nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi, sbloccheremo il turn over. Questo vuol dire che nei prossimi 5 anni ci saranno almeno 400mila nuovi posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Quattrocentomila posti messi a concorso"

Elezioni - Renzi : se il Pd non sarà primo è pronto a opposizione : "Quello che accadrà dopo il 5 di marzo si capirà solo con i numeri chiari perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Per me è fondamentale che il Pd sia davanti. Se non sarà così, il Pd è ...

Matteo Renzi a Bersaglio mobile : "Pronto ad andare all'opposizione se il Pd non sarà il primo partito" : "Penso che quello che accadrà dopo il 5 di marzo si potrà capire con i numeri chiari, perché non è detto che non ci sia una maggioranza. Io sono profondamente convinto che il Pd sarà il primo partito, dopodiché se non succede il Pd è responsabilizzato per andare all'opposizione". Così il segretario del Pd, Matteo Renzi, nel corso della puntata di 'Bersaglio mobile' che andrà in onda ...

Elezioni : Renzi - terrorizzati da Pd primo gruppo - ci attaccano di continuo : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – “Cinque giorni al voto. Gli altri sono letteralmente terrorizzati dal fatto che noi saremo il primo gruppo parlamentare. E dunque ancora, in questi giorni, tutti attaccano noi. Sempre noi. Solo noi”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews. L'articolo Elezioni: Renzi, terrorizzati da Pd primo gruppo, ci attaccano di continuo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Il Pd primo partito per Renzi è ancora possibile : la sua strategia : Matteo Renzi si prepara al gran finale della campagna elettorale e intanto avverte: se il partito Democratico dovesse far registrare un risultato al di sotto delle aspettative nessun passo indietro del segretario. C'è da intendersi su quali siano le aspettative dei dem. Per il leader l'obiettivo è quello di affermarsi come primo partito in Parlamento. Un risultato che, va ripetendo Renzi, è alla portata. La ...

Renzi : 'Saremo primo gruppo'; Bonino : 'Candidata di Berlusconi? Fantascienza'; Italia sotto la neve - : Il mio ministro dell'Economia si chiamava Pier Carlo Padoan', sottolinea Renzi che replica a Pietro Grasso: Non è di sinistra chi fa vincere la destra. Bonino: CANDIDATA A PREMIER DA Berlusconi? ...

Elezioni : Renzi - se Pd primo futuro Italia più solido : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “E’ una settimana complicata quella che ci aspetta. Se saremo il primo partito, se questo accadrà, noi potremo pensare al futuro dell’Italia con maggiore solidità e forza. C’è bisogno che il Pd sia solido e forte. Noi non siamo nati da un Vaffa day, da un insulto. Politica è una cosa talmente seria che non può essere lasciata nelle mani di chi sa solo insultare, noi siamo un’altra ...

Elezioni : Renzi - Pd già primo in una Camera - sul filo nell’altra con M5S : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “I sondaggi ci danno già primi in uno dei rami del Parlamento, non posso dire quale. Nell’altro siamo a un’incollatura. La partita è tra noi e 5 Stelle per questo ci attaccano tutti i giorni, perchè i sondaggi li vedono pure loro. Nel proporzionale il distacco è a un filo”. Lo dice Matteo Renzi a un’iniziativa elettorale a Brescia. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd già primo in una ...

Elezioni : Renzi - Pd sarà primo partito : Roma, 26 feb. (AdnKronos) – “La mia previsione? Il Pd sarà primo partito e primo gruppo parlamentare. Almeno questo è il nostro obiettivo”. Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. L'articolo Elezioni: Renzi, Pd sarà primo partito sembra essere il primo su Meteo Web.

Renzi : il Pd sarà il primo partito. E avverte : uscire dall'euro significa ammazzare l'Italia : "Il mio obiettivo è tagliare le tasse al ceto medio e agli imprenditori che reinvestono nelle aziende - ha spiegato il segretario Dem - Tra ridurre le tasse ai milionari o alle famiglie scelgo le famiglie"

Renzi : Pd primo partito - mai coi grillini : 11.15 "Vedo gente che sale al Quirinale o che giura:non mi risulta però che sia stato già scelto il capo del governo. Penso che il Pd sarà il primo partito e lavoro perché lo sia.Per quanto riguarda un governo coi 5S: non faremo mai nessun governo con gli estremisti". Lo dice a La Stampa il segretario Pd Renzi. E sull'esistenza di un canale aperto per larghe intese Pd-FI: "Smentisco che esista, nel modo più categorico". Sul Gentiloni bis: ...

Elezioni : Renzi - operazione #primoposto a portata - siamo squadra unita : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Per la prima volta dopo mesi di polemiche tutta la squadra del Pd è in campo e sta lavorando unita, remando insieme nella stessa direzione”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.“L’operazione #primoposto è a portata di mano, credo in entrambi i rami del Parlamento. E vedendo il clima delle iniziative cui ho partecipato in questi giorni, da Messina e Palermo in su, penso proprio che ...