Renzi | “Pd primo partito è importante per l’Italia”

Renzi : "Pd non prende lezioni da M5s - è fondato da un pregiudicato" : Renzi : "Pd non prende lezioni da M5s, è fondato da un pregiudicato" L'affondo del segretario: "Hanno inventato la sceneggiata dei rimborsi ma noi, abolendo la legge sul finanziamento pubblico, abbiamo rinunciato a molto di più"

Elezioni - Bersani : "Pd? Il suo istinto a traino Renzi ano è allearsi con Berlusconi. Noi di LeU non lo faremo mai" : "Casini si candida a Bologna col Pd? Vedi che roba?". Con questa battuta e una sonora risata l'ex segretario Pd, Pier Luigi Bersani , ospite di Dimartedì (La7), commenta la candidatura di Pier Ferdinando Casini col suo vecchio partito. "Che il Pd sia per compattare il centrosinistra è abbastanza curioso" – continua l'esponente di Liberi e Uguali – "stiamo ai fatti, o, come si suol dire, alle uova del giorno. Stiamo andano a votare con una legge ...

Prodi : "Pd è per unità del centrosinistra" - Grasso : "Divisi per colpa di Renzi" : Prodi: "Pd è per unità del centrosinistra", Grasso: "Divisi per colpa di Renzi" Il Professore ha affermato che "chi è fuori dalla coalizione non è per l'unità", scatenando la reazione dai vertici di Liberi e Uguali