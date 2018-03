Renzi | ' O noi o sarà caos Letta sta con Gentiloni? Io sosterrò ogni premier Pd'

Elezioni : Berlusconi - con noi Cottarelli taglierà spese - Renzi lo mandò via : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Cottarelli è stato preso da Renzi per tagliare le cattive spese dello stato. Ha presentato un piano ed è stato mandato a casa. Io gli ho fatto una telefonata perché l’ho avuto in televisione e ho sentito un suo intervento. Siamo d’accordo che, se come credo, vinciamo Elezioni ci vediamo, e visto che lui ha due anni di vantaggio su qualsiasi altro perché ha fatto questi studi, gli diremo puoi e ...

Pd - Renzi : se governeremo noi subito 9 miliardi per le famiglie : Roma, 27 feb. , askanews, Se il Pd governerà ancora il Paese dopo le elezioni, come prima cosa metterà in campo un 'gigantesco provvedimento sulle famiglie'. Lo ha detto Matteo Renzi parlando alla ...

Firenze - pass auto alla moglie di Renzi. La giunta Nardella : “Abbiamo avanzato noi la richiesta per motivi di sicurezza” : Il pass auto con cui la moglie di Matteo Renzi può circolare e parcheggiare ovunque nel territorio di Firenze è un diritto oppure un privilegio? La giunta di Dario Nardella ha deciso di non chiarire. O, meglio, di fornire una risposta in cui si evita accuratamente di far sapere se alla base della concessione ci sia stata o meno una richiesta specifica di misure di protezione arrivata dalla prefettura. Una ricostruzione, quest’ultima, ...

Corteo antifascista a Roma partito. La presidente Arci : "Renzi con noi? Lui si sposta a seconda dell'opportunità" : Ci fa piacere che Renzi venga alla manifestazione ma certo c'è da dire che noi, insieme all'Anpi, siamo quelli che hanno votato no al referendum costituzionale... ora lui scende in piazza con noi contro il fascismo. Bene, ma voglio dire: noi siamo stati fermi, coerenti. Forse lui si sposta a seconda dell'opportunità". Piazza della Repubblica, Roma, piove. Sotto gli ombrelli, mentre intorno si radunano i manifestanti per il Corteo ...

ELEZIONI 2018/ Emiliano vs Renzi - “Pd nel Governo Di Maio” : Grasso “noi vogliamo gli elettori M5s” : ELEZIONI 2018, Emiliano vs Renzi, "Pd sostenga Governo Di Maio se M5s sarà primo partito". Calenda contro Governatore, "che cosa c'entri con i Dem"? Boldrini, "intesa Forza Italia-Pd"(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 13:35:00 GMT)

Elezioni : Renzi - tanto fango contro di noi - fiero di miei figli e Agnese : Roma, 23 feb. (AdnKronos) – “Vorrei uscire per qualche secondo dalla campagna elettorale rivolgermi a chi sicuramente non ci voterà perchè non ha l’età. Vorrei rivolgermi a chi non ha 18 anni, a quelli che dovrebbero essere i veri destinatari dell’impegno nella cosa pubblica. Gli under 18 sono quelli per cui lavoriamo, non sono clienti elettorali ma cittadini e mi rivolgo a tre di loro in particolare, i miei figli, ...

Renzi : offerta commerciale di Berlusconi a M5S - per noi la politica è altro : Renzi: Berlusconi fa offerta commerciale a impresentabili M5S, questo dovrebbe far riflettere gli elettori Roma – Matteo Renzi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Capital. “Agli impresentabili... L'articolo Renzi: offerta commerciale di Berlusconi a M5S, per noi la politica è altro su Roma Daily News.

Elezioni - Adinolfi contro Renzi : “Era al mio fianco al Family Day del 2007. Poi ha tradito noi e il Vangelo” : “Renzi vuole recuperare con il mondo cattolico e dice ‘abbiamo avuto delle ragioni di discussione col mondo cattolico’, queste ragioni erano un milione di persone in piazza con un cartellone con su scritto ‘Renzi ci ricorderemo‘. Renzi era mio amico era alla mia destra al Family Day del 2007, ma la rottura per noi è irrecuperabile perché ha tradito contemporaneamente la Costituzione ed il Vangelo.”Queste le ...

Pd - Matteo Renzi scaricato da Francesa Scarpato : 'Noi giovani abbiamo creduto nella rottamazione. Ma qui non cambia nulla' : E l'ultima vicenda di cronaca induce una domanda: a che titolo Roberto De Luca parla delle ecoballe?'.

Napoli - su De Luca Renzi fa il verso al M5s : “Noi partito dell’onestà”. E sui rimborsi : “Abbiamo restituito più di loro” : “Noi possiamo guardare in faccia tutti. Non abbiamo taroccato i rimborsi spese, né photoshoppato i bonifici, né truffato. Non accettiamo che vengano a farci la morale su come siamo disonesti noi e siano onesti loro”. Matteo Renzi, a Bologna per un pranzo elettorale nella Casa del popolo Corazza (dove ha portato anche Casini, guarda il video) attacca il Movimento 5 stelle su ‘rimborsopoli‘. “”In questa legislatura abbiamo ...

Renzi faceva le nomine con Silvio Intercettato il NazarenoI dialoghi segreti con Gianni Letta : Quando Matteo Renzi era premier discuteva alcune nomine con un berlusconiano doc dal calibro di Gianni Letta. È il patto del Nazareno, finito in alcuni atti della Procura di Roma Segui su affaritaliani.it

Renzi promuove Gentiloni e assicura : «Noi mai col centrodestra» : Affondo mediatico del segretario del Pd, in prima serata a “Non è l’Arena” su La7 e nel pomeriggio a ‘In Mezzora’ sulla Rai3. Parole di elogio per il premier Gentiloni: «Con Paolo non litigheremo mai, anche perché a sinistra lo facciamo già troppo»

Grasso : 'Renzi-Berlusconi al governo? Noi non ci stiamo' : "Il disegno della legge elettorale è molto chiaro: creare le condizioni per un governo Renzi-Berlusconi, anche se ad oggi i numeri non sembrano esserci". Lo ha detto il leader di Liberi e Uguali ...

Elezioni - Di Battista : “Grazie alla comunicazione di Renzi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini - Berlusconi a Cosa Nostra” : “Grazie a Renzi e alla sua comunicazione oggi tutti sanno che noi versiamo ai cittadini, e Berlusconi invece a Cosa Nostra”. Lo ha detto Alessandro Di Battista, in collegamento con L’aria che tira su La7 da Recanati. “Ci sono italiani che si vergognano di Berlusconi che ha pagato Cosa nostra, che alzano la testa e che non dicono signor sì davantia alla mafia” L'articolo Elezioni, Di Battista: “Grazie alla ...