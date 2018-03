Renzi | Gentiloni? Voto non è congresso

Elezioni : Renzi - non sono primarie del Pd - con Gentiloni no rivalità : Roma, 1 mar.(AdnKronos) – “Chi continua a vivere queste Elezioni come primarie interne del Pd”, si accorgerà lunedì mattina delle conseguenze di divisioni in questa fase. Lo ha detto Matteo Renzi a Cartabianca rispondendo a una domanda sul tweet di ieri di Enrico Letta. “Quelli che continuano a vivere di discussioni interne li lasciamo alla loro occupazione. Tra me e Gentiloni non c’è alcuna rivalità”. ...

Renzi : 'Letta sta con Gentiloni? Io sosterrò ogni premier Pd' : "Per essere primo gruppo parlamentare, bisogna prendere i voti. E allora il fatto che Letta, Prodi e altri, abbiano annunciato chi il sostegno al Pd chi alla coalizione e all'azione di Paolo Gentiloni,...

Anche la Bonino molla Renzi Con Prodi al fianco di Gentiloni La vendetta di Emma con Matteo : Emma ha seriamente rischiato di rimanere al palo in questa competizione elettorale. Dapprima il Pd, e cioè Renzi, l’aveva illusa e poi l’aveva lasciata a sé stessa nelle more di una raccolta firme che si prospettava quasi impossibile. Mente la Bonino non si capacitava di tanta cattiveria Segui su affaritaliani.it

Renzi : 'Gentiloni premier? Sosterremo la scelta di Mattarella' : "Gentiloni non solo è un ottimo premier, ma anche un amico, e son contento che tutti ne parlino bene. Il candidato lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra e non litighiamo. ...

Letta si vendica di Renzi : benedice il partito Gentiloni : Renzi non detta più l'agenda politica: sorpassato in tromba da Berlusconi, Gentiloni e, persino, dall''esordiente' Di Maio, che ieri ha ricevuto uno sconsolato plauso proprio dal capo del Pd per la '...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, “Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...

Elezioni : Renzi - Gentiloni premier? Sosterremo quel che deciderà Mattarella : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di amicizia, sono contento che tutti ne parlino bene, ho fatto bene a fare il tifo per lui dopo di me” a Palazzo Chigi. Il nome a cui affidare il mandato per la formazione del governo “lo sceglie il Presidente della Repubblica. Noi siamo una squadra, quello che deciderà Mattarella avrà il nostro totale ...

CON GENTILONI - CONTRO Renzi : E' l'idea che sta girando molto nei Palazzi della politica in questi ultimi di campagna elettorale. Nel Pd RENZIano c'è la consapevolezza che, se le urne non dovessero dare una maggioranza definita, ...

Colpo basso a Renzi : anche Letta si iscrive al 'partito di Gentiloni' e rafforza i non Renziani nel Pd : Ci mancava solo Enrico Letta. E' arrivato, alla vigilia del 4 marzo. Dalla Polonia dove l'ex premier si trova in visita, ad incontrare Adam Michnik, editore e saggista, voce dell'anti-comunismo e dell'anti-totalitarismo polacco, parte il tweet di endorsement a Paolo Gentiloni, un tweet che non nomina il Pd e che guarda al dopo-elezioni. Meglio: guarda a un centrosinistra unito, cruccio di tutti i 'padri nobili' che hanno fatto un endorsement per ...

Matteo Renzi scaricato anche da Emma Bonino a quattro giorni dal voto : lei è per Paolo Gentiloni : Per Matteo Renzi i giorni da segretario del Pd sono praticamente contati. L'avvicinarsi inesorabile del 4 marzo, e i probabilissimi risultati negativi per il Pd, potrebbero spingerlo a presentare ...

Matteo Renzi - coltellata da Enrico Letta : 'Spero che Gentiloni...' : Il quale, ovviamente, si è ben guardato dal pronunciare il nome del segretario del partito al quale resta iscritto pur non facendo politica dal giorno del famoso 'scambio del campanello' a Palazzo ...

Renzi sempre più solo : Bonino e LoRenzin gli preferiscono Gentiloni : Dopo Emma Bonino, anche Beatrice Lorezin scarica Matteo Renzi per Paolo Gentiloni . In due interviste a breve distanza a 24Mattino su Radio 24, sia la leader di +Europa che il ministro della Sanità ...

Gentiloni e Renzi : 'Surreale il governo ombra del M5s'. Stoccata anche a LeU : 'Solo il Centrosinistra può garantire continuità, il proseguimento delle riforme' dicono premier e segretario rivendicando i risultati dei governi a guida Pd -

Bonino pugnala Renzi e si accoda a Gentiloni : meglio lui per un bis : Ormai è venuto fuori chiaramente che il Pd non è unitario. Altro che correnti! Qui si parla proprio di due partiti. Uno gestito dal segretario, Matteo Renzi. L'altro che si sente rappresentato dal candidato premier Paolo Gentiloni. Forse è questo sdoppiamento a rendere difficile la campagna elettorale. Forse è proprio questo dualismo ad aver indebolito il partito che fu di D'Alema e Bersani e che ora è di Renzi e della Boschi.A ...