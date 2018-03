Renzi dice che darà il suo sostegno a qualunque premier Pd

Elezioni - quando il candidato ministro M5s all’Istruzione diceva a Renzi : “Presidente - la scuola è con lei” : “Signor presidente, la rivoluzione è partita dal basso e in quanto a basso me ne intendo. Ascolti ancor di più le tantissime esperienze di eccellenza che abbiamo nella scuola: noi siamo pronti a migliorare questo Paese. La scuola è con lei, presidente”. Lo dice Salvatore Giuliano, il preside che il M5s propone come eventuale ministro della scuola, a un evento del 2015 a Venaria. In prima fila in platea c’è l’allora ...

Letta si vendica di Renzi : benedice il partito Gentiloni : Renzi non detta più l'agenda politica: sorpassato in tromba da Berlusconi, Gentiloni e, persino, dall''esordiente' Di Maio, che ieri ha ricevuto uno sconsolato plauso proprio dal capo del Pd per la '...

Renzi dice che non farà nessun passo indietro se il Pd perde : Roma, 26 feb. , askanews, In caso di sconfitta del Pd alle elezioni 'non ci sarà nessun passo indietro e trovo sconcertante che il tema sia ciò che faccio io'. Lo ha detto il segretario del Pd Matteo ...

Renzi show - su Berlusconi : “Nessuno dice più tasse in campagna elettorale” e fa i conti sulle promesse elettorali : “Brunetta si vanta di essere un quasi premio Nobel dell’Economia, e poi dice: “di 600.000 immigrati ne manderemo via 100 alla settimana” ma se voi fate il conto ci vogliono 111 anni per mandare via 600.000 in 100 alla settimana. Sapete quanti capelli avrà Berlusconi tra 111 anni?” così un ironico Matto Renzi è intervenuto all’evento “#incontramoci” con Mauro Laus al Ligotto di Torino. L'articolo ...

Dalla LoRenzin a Malagò con ActionAid per 'Lascia il segno' : la campagna che dice 'no' alla violenza sulle donne : Selfie condivisi sui social network personali, dove si mostra la propria mano con un cerchio rosso e una x nera disegnati sopra: è questo il simbolo della campagna 'Lascia il segno. Quello giusto!' ...

Gregorio De Falco : se picchia le donne - Renzi dice no alla sua candidatura : Gregorio De Falco, ora candidato M5S, ma conosciuto anche per aver ordinato di risalire a bordo della Costa Concordia il comandante Francesco Schettino durante la terribile notte del naufragio, è stato accusato dalla moglie Raffaela di aggressione sia nei suoi confronti che della figlia. De Falco, candidato M5S, accusato dalla moglie di aggressione La denuncia non formale della moglie del canditato M5S risale a una settimana fa, quando dopo ...

Renzi dice che il Pd è unico argine all'estremismo grillino e in camicia verde : Napoli, 17 feb. , askanews, 'Chi vota a destra non vota Berlusconi stavolta, vota Salvini. Oggi il Pd è l'unica forza politica che contrasta l'estremismo grillino e anche quello in camicia verde'. Così il segretario del Pd Matteo Renzi si rivolge alla platea degli industriali partenopei nel corso del primo degli ...

Dal ritorno dell'Imu sulla prima casa alle privatizzazioni selvagge - le radicali divergenze tra Renzi e Bonino - di C. Paudice - : Infine, tra le righe del programma dei +europeisti si trova anche una sottile critica al fiore all'occhiello della politica Renziana, il Jobs Act. Si legge: "Per vent'anni lo scontro sull'articolo 18 ...

Renzi dice che gli esponenti M5S non sono depositari della purezza : Roma, 16 feb. , askanews, 'Dopo che per anni ci hanno detto che siamo quelli disonesti, e io in 13 anni di attività politica non ho preso neanche un avviso di garanzia, non accetto che facciano le polemiche sui nostri solo perchè pensano di essere depositari della purezza e dell'onestà. Perchè chi vota M5s vota &...

Abolizione tasse universitarie : Renzi dice NO : In campagna elettorale piovono le promesse più disparate. E ad essere oggetto di dibattito, tra i vari temi, c’è anche quello delle tasse universitarie. Abolirle o non abolirle? Questo è il problema. Tutto è partito dalla proposta lanciata da Pietro Grasso (fondatore del nuovo partito Liberi e Uguali) di abolire completamente le tasse universitarie, per […] L'articolo Abolizione tasse universitarie: Renzi dice NO proviene da ...

Renzi : M5s dicevano di essere soli onesti - sono come gli altri : Roma, 13 feb. , askanews, - "I 5 stelle dicevano 'solo noi siamo onesti'. I cinque stelle sono come tutti gli altri: hanno delle persone per bene, delle persone oneste e hanno dei truffatori e degli ...

Elezioni - Brunetta (Forza Italia) : “Renzi dice di avere un rapporto platonico con Berlusconi? Ormai è fuori di testa” : “Se saremo in piazza con Fratelli d’Italia e Lega il 24 febbraio? Basta con questa logica del chi c’è e chi non c’è alle manifestazioni. Io manifesto per, non contro qualcuno. In Veneto vado a iniziative organizzate sempre dal centrodestra unito con rappresentanti di tutte le forze alleate. Su Macerata col questore Minniti ha combinato l’ennesimo pasticcio della sinistra in questi anni, per fortuna rimarrà ministro ...

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice LoRenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Elezioni - Grasso : 'L'intesa Berlusconi-Renzi sul voto la dice lunga' - : L'ex presidente del Senato ha commentato le dichiarazioni dei leader di FI e Pd sulla necessità di ritornare alle urne se il prossimo 4 marzo non dovesse formarsi una maggioranza chiara. LO SPECIALE