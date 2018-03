L'intervista a Matteo Renzi : 'Chi non vota per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Sull'economia io credo che non basti accettare austerity e fiscal compact, ma occorra investire in flessibilità e crescita. Lei parla di rimettere l'Imu, io l'ho tolta e non la rimetterò mai. In ogni ...

Cannonate contro la Boschi e papà Tiziano. Alessandro Di Battista accende la piazza a Rignano - a due passi da casa di Matteo Renzi : C'è un grado a Rignano sull'Arno quando Alessandro Di Battista arriva a bordo del suo camper. In piazza ci sono quattrocento persone. "Mai viste tante da queste parti", dice la signora Maria. "Poco tempo fa è venuta Roberta Pinotti, il ministro della Difesa. Eravamo 36, 37, non si arrivava a 40". In piazza Martiri della libertà, dove è stato montato il palchetto sul quale la star 5 stelle sale accolto dall'ormai ...

'Se ce lo chiede Mattarella - disponibili a un governo di scopo con Renzi e Berlusconi' : "Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di ...

"Se ce lo chiede Mattarella - disponibili a un governo di scopo con Renzi e Berlusconi per modificare Rosatellum" : "Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifichi la legge elettorale con Renzi e Berlusconi.Dialogare con Renzi? "Non è un problema di persone, ma di politiche, di leggi come ...

"Se ce lo chiede Mattarella - disponibili a un governo di scopo con Renzi e Berlusconi" : "Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili". Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifiche la legge elettorale con Renzi e Berlusconi.Dialogare con Renzi? "Non è un problema di persone, ma di politiche, di leggi come ...

Vaccini - LoRenzin : dal 10 marzo sanzioni a chi non li fa per motivi ideologici : Dal 10 marzo saranno sanzionati solo i genitori che si rifiutano di vaccinare i figli per motivi ideologici. Non avrà problemi, invece, chi ha avuto contrattempi di altra natura ma è deciso a vaccinare. Lo ha spiegato la ministra della Salute Beatrice Lorenzin, a margine oggi a Roma della presentazione del portale della salute dell’Istituto superiore di Sanità. Dopo il 10 marzo, termine previsto per presentare le certificazioni di avvenuta ...

LoRenzin : "Sanzioni a chi non vaccina per ideologia" : Vaccini obbligatori: sanzioni in vista per i genitori. «Le uniche famiglie che saranno sanzionate sono quelle che non hanno voluto vaccinare i figli per motivi ideologici. Noi dobbiamo...

Vaccini - LoRenzin : “Sanzioni per chi non in regola per ideologia” : Vaccini, Lorenzin: “Sanzioni per chi non in regola per ideologia” “Ci sara’ un’applicazione pedissequadella legge – ha detto il ministro – Chi pensavache non facessimo sul serio si sbagliava di grosso” Continua a leggere L'articolo Vaccini, Lorenzin: “Sanzioni per chi non in regola per ideologia” sembra essere il primo su NewsGo.

Elezioni - Renzi : “Sulle banche non siamo scappati…”. E il militante contesta : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?” : “E Boschi dove l’abbiamo candidata?”. Queste le urla di un contestatore dem, nei confronti di Renzi, nel corso di un evento elettorale del Pd al cinema Adriano, dopo che il segretario Pd aveva rivendicato che il suo partito sulle banche “non è scappato”. “L’abbiamo candidata a Bolzano proprio per evitare che tutta la polemica fosse contro di lei”, ha tagliato corto il segretario dem. L'articolo ...

Elezioni - Renzi vs Di Maio : “Parla solo di poltrone. Ora ci chiede voti - ma è incapace”. E rispolvera i sondaggi 2014 : “Ora Luigi Di Maio ci chiede i voti per fare un governo. C’è un piccolo particolare Luigi, è che noi ti reputiamo incompetente e incapace di guidare questo paese e come noi lo pensa la maggioranza degli italiani”. Così Matteo Renzi nel corso dell’iniziativa al cinema Adriano con Paolo Gentiloni e Nicola Zingaretti. Durante l’iniziativa, Renzi ha chiesto ai propri militanti l’ultimo sforzo di campagna ...

Elezioni : Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze : Roma, 27 feb. (AdnKronos) – Il segretario del Pd, Matteo Renzi, chiuderà la campagna elettorale venerdi’ 2 marzo alle 21 in piazzale Michelangelo a Firenze. ‘Vota il futuro, sceglie il Pd’, e’ lo slogan dell’evento. L'articolo Elezioni: Renzi chiude campagna a piazzale Michelangelo a Firenze sembra essere il primo su Meteo Web.

La maestra ai poliziotti : "Dovete morire". Matteo Renzi : "Deve essere licenziata. Alcuni centri sociali andrebbero chiusi" : Durante gli scontri a Torino tra antifascisti e Casapound, una donna è stata ripresa mentre urlava contro le forze dell'ordine. "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire", si ascolta nel filmato dove lei appare in prima linea di fronte a un corteo. La donna in questione è Lavinia Flavia Cassaro, maestra senza classe di Torino, e sul suo comportamento si è espresso anche Matteo Renzi: "Deve essere licenziata"."Che schifo, ...

"Vigliacchi - mi fate schifo - dovete morire" - le urla di una prof alla polizia al corteo antifascista. Renzi : "Licenziatela" : "Vigliacchi, mi fate schifo, dovete morire". Le urla di una professoressa contro i poliziotti durante il corteo antifascista organizzato a Torino la scorsa settimana in...

Renzi : se 5S non hanno numeri per governare non chiedessero al PD : Roma – Renzi: se 5S hanno numeri per governare noi faremo opposizione Roma -Di seguito le parole di Matteo Renzi, riportate nella enews. “I Cinque... L'articolo Renzi: se 5S non hanno numeri per governare non chiedessero al PD su Roma Daily News.