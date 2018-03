Regione Lazio | due dirigenti a giudizio per atti corruttivi e mai rimossi Ignorati i

Napoli-Roma - vietata la vendita ai residenti della Regione Lazio : Un impedimento che arriva a pochi giorni dal match della 27giornata di Serie A, anticipo serale del sabato di campionato , in diretta su Sky Sport 1 HD , , sfida che vedrà di fronte la capolista ...

Nicola Zingaretti : "Segretario? Io sono il candidato alla Regione Lazio" : "Segretario? Io sono il candidato della coalizione di centrosinistra alla Regione Lazio". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio e candidato del centrosinistra, Nicola...

Maltempo : Regione Lazio - preallerta per neve : Maltempo: Regione Lazio, preallerta per neve comuni mettano in atto piani emergenza "A seguito della preallerta per neve emessa dal Centro Funzionale Regionale a partire...

Regione Lazio - i “comandati” della Pisana aumentati nel 2017. Costo? 6 - 7 milioni : Ben 6,7 milioni di euro, un milione in più rispetto al 2016. E il conto totale, in tre anni, arriva a sfiorare quota 20 milioni di euro. L’arruolamento dei comandati in Regione Lazio non si è fermato nemmeno nel 2017. Dopo il caso – sollevato da IlFattoQuotidiano.it – dei politici con o senza poltrona, militanti, amici e avvocati di fiducia, assunti in altri enti e società partecipate ma stipendiati negli anni dalla Pisana, sono ...

Maltempo - la Regione Lazio : pianificazione ad hoc per le zone del sisma - “tutti i Comuni attuino i Piani di Emergenza” : L’Agenzia regionale di Protezione Civile del Lazio ha riunito questa mattina presso la Sala operativa regionale i rappresentanti dei coordinamenti delle associazioni di Protezione Civile. L’incontro è stato organizzato in considerazione della preallerta per il Maltempo previsto a partire da domenica con possibili precipitazioni nevose anche in pianura, sul litorale, sulla città di Roma e su tutto il territorio regionale. Questo ...

Meta : accordo Regione Lazio-Rfi svolta per trasporto ferroviario : Roma – Meta: accordo firmato svolta per migliorare trasporto ferroviario regionale Roma – Di seguito il comunicato di Michele Meta, deputato Pd e Presidente della...

Al via bando Regione Lazio per Internazionalizzazione PMI 2018 : Roma, , askanews, - Lazio Innova ha presentato il bando Regione Lazio Internazionalizzazione PMI 2018, a sostegno delle PMI e dei liberi imprenditori, per rilanciare il Made in Italy nel mondo, 2,2 ...

Elezioni Regione Lazio. E' possibile il voto disgiunto : Le votazioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 23. Lo scrutinio delle schede sarà effettuato dalle ore 14 del giorno seguente, terminate le operazioni di spoglio che riguardano il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati

Cida incontra i candidati alla presidenza della Regione Lazio. : A prescindere dai personali orientamenti politici per noi resta decisivo il giudizio basato su merito, competenza ed etica della politica". Cida è la Confederazione sindacale che rappresenta ...

Minnucci : Zingaretti scelta giusta per Regione Lazio : Roma – Minnucci: Zingaretti ha raddrizzato la prua di una nave incagliata da gestione Polverini Roma – Questa la nota di Emiliano Minnucci, deputato democratico...

Trivellazioni a mare : nessuna ambiguità da parte della Regione : In merito alle notizie apparse nei giorni scorsi sulla stampa, da parte di alcune associazioni, attraverso cui si rilevano presunti ritardi ed ambiguità da parte di questa Amministrazione Regionale ...

Montanari : Via Sabotino - chiesto un incontro alla Regione Lazio : Montanari, su Parco via Sabotino chiesto incontro alla Regione Lazio Roma – Pinuccia Montanari, assessora alla Sostenibilità di Roma Capitale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una...

Smog Lazio - Greenpeace Italia e ClientEarth diffidano la Regione : “E’ emergenza sanitaria” : Greenpeace Italia e ClientEarth spiegano in una nota di avere notificato questa mattina una lettera di diffida alla regione Lazio, con la richiesta di “adottare un “Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria” che individui le misure necessarie a riportare i livelli di inquinamento atmosferico nel Lazio al di sotto dei valori di legge nel più breve tempo possibile. Il ripetuto sforamento, anno dopo anno, dei livelli di inquinamento ...

Presidenza Regione Lazio - appuntamenti di lunedì 19 febbraio : Ore 9.30 – Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, partecipa all'Inaugurazione delle 'Case per Papà'. L'evento si svolge a Roma, Centro regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia...