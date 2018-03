Regionali | Lombardi presenta gli assessori del M5S Ecco i nomi

Elezioni Regionali 2018 - come si vota in Lazio e Lombardia : Domenica 4 marzo è un election day. Non si vota solo per le Elezioni politiche in tutta Italia, ma anche per le regionali in Lazio e Lombardia. Si rinnovano consiglio regionale e presidente delle due regioni. Il sistema è diverso dal Rosatellum. QUANDO SI vota Si vota domenica 4 marzo 2018 dalle 7 alle 23. L’orario e i seggi sono gli stessi delle politiche. Chi vota in Lombardia e Lazio avrà una scheda in più. Ogni elettore vota nel comune ...

Neve a Milano - in città strade pulite. Ma in Lombardia cancellati oltre il 30% dei treni Regionali : Dopo le temperature rigide dei giorni scorsi, anche Milano si è svegliata sotto una coltre bianca.

SONDAGGI ELEZIONI 2018/ Regionali Lombardia : Fontana davanti - ma Gori e il Pd sono più vicini : SONDAGGI ELEZIONI 2018, ultime notizie e intenzioni di voto: centrosinistra sfiora il 20%, cosa succede in caso di stallo? Regionali Lombardia, Fontana e Gori più vicini(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 16:05:00 GMT)

Elezioni Regionali - come si vota in Lombardia : il fac-simile della scheda elettorale : Domenica 4 marzo in Lombardia sarà Election day, ovvero si voterà non solo per le Elezioni politiche, ma anche per scegliere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I CANDIDATI – Per la carica di Governatore della Regione Lombardia corrono: Giorgio Gori – Partito Democratico, + Europa, Lombardia Progressista, Insieme e liste civiche Attilio Fontana – Forza Italia, Lega e Fratelli ...

Regionali Lazio - Lombardi : "Più turisti e meno migranti" : 'Quando penso alle province del Lazio e ai suoi Borghi penso ad accogliere più turismo, che rilancia l'economia locale, e meno ai migranti, che invece pesano sull'economia locale. Non è questione di destra o di sinistra ma di buon senso'. Così Roberta Lombardi , candidata del Movimento Cinque Stelle, cambia strategia per recuperare voti a destra. La deputata ...

Elezioni Regionali Lombardia 2018 : come si vota e candidati : In Lombardia si svolgeranno le Elezioni regionali quest’anno. L’appuntamento è fissato per domenica 4 marzo 2018, lo stesso giorno delle Elezioni regionali nel Lazio, nonché delle Elezioni politiche in tutta Italia. I cittadini lombardi saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della Regione e il consiglio. Roberto Maroni, governatore uscente, ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato. L’esponente di Lega Nord lo ha annunciato ...

Regionali Lombardia - lettera elettorale dell'oncologo ai pazienti : «Votate per Gallera» : Giulio Gallera , Ansa, Un medico spedisce ai suoi ex pazienti una lunga lettera per spingerli a votare l'assessore alla Sanità uscente Giulio Gallera, capolista a Milano di Forza Italia. È il ...

Sondaggi Elezioni 2018/ Regionali Lombardia : Fontana al 41% - Gori sconfitto anche con i voti di LeU : Sondaggi politici verso le Elezioni 2018, ultime notizie: centrodestra in crescita con la "quarta gamba" NcI al 2,5%. Di Maio e Renzi non lontani nei dati pre-silenzio elettorale(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:15:00 GMT)

Regionali - Valeriani : “Da Lombardi accuse false per coprire scandali M5S” : “Dalla Lombardi ancora false accuse sulla gestione dei fondi europei da parte della Regione Lazio: solo fango e bugie per coprire lo scandalo ‘Rimborsopoli’ del... L'articolo Regionali, Valeriani: “Da Lombardi accuse false per coprire scandali M5S” su Roma Daily News.

Regionali - Parisi : «Io lotto» Lombardi : «Io ci credo». Pirozzi : «Vado avanti» : Il sondaggio Ipsos di Nando Pagnoncelli, pubblicato ieri dal Corriere della Sera , scuote gli inseguitori di Nicola Zingaretti, candidato del centrosinistra. Secondo l'istituto di ricerca, al momento, ...

Regionali - Bertocchi : 'Dialogo e distensione tra Lombardia e Ticino - questa la mia ricetta per il futuro' : Il colloquio con Durisch è un primo fondamentale passaggio per arrivare a questo risultato : "Noi non abbiamo scelto una forza politica che mette sempre e soltanto 'prima i nostri', come ha fatto ...

Elezioni 2018 - Regionali Lombardia : i candidati e come si vota - : Nell' Election day del 4 marzo i seggi saranno aperti anche per eleggere il nuovo governatore e per rinnovare il Consiglio regionale. Ecco una guida per arrivare preparati, dai candidati al metodo di ...