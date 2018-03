Reggio Emilia | capriolo stremato dal freddo salvato dalla polizia

Neve - strade come piste da sci a Reggio Emilia : L'annunciata e temuta nevicata si è puntualmente verificata: nonostante l'opera di spargimento sale e gli spartiNeve in azione, questa mattina le strade della città erano completamente bianche

Reggio Emilia : addio a Ivan - morto a 39 anni tradito dal cuore : Ivan Soldatelli, titolare della macelleria equina alle Querce, lascia moglie e un figlio. Domani l'addio

Radu - Wallace e Caceres allarme rientrato. A Reggio Emilia il vero pericolo sarà la neve : Si è messo paura, ma oggi dovrebbe già tornare in gruppo: solo una forte botta per Caceres al ginocchio. Scongiurato il peggio per lui e per Inzaghi, già alle prese con diversi acciacchi in difesa: ...

Atalanta-Dortmund - atmosfera da brividi a Reggio Emilia : tutti uniti per un sogno [FOTO] : 1/11 Moro Francesco/LaPresse ...

Reggio Emilia - ruba e alleggerisce il bancomat della moglie : filmato durante il prelievo : Nei guai un 40enne reggiano. La donna aveva fatto denuncia pensando di essere vittima dei ladri. Scoperto la verità ha avviato le pratiche di separazione

Terremoto - scossa di magnitudo 3.3 in provincia di Reggio Emilia - : La terra torna a tremare in Emilia Romagna: il sisma è stato avvertito a 4 chilometri da Castelnovo ne' Monti. LA MAPPA DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Atalanta - Ilicic : 'Reggio Emilia come Dortmund! Qui sono felice' : Josip Ilicic , trequartista dell' Atalanta , parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida con il Borussia Dortmund : 'Doppietta anche domani? Magari, ma va bene anche passare con un gol del portiere al 90'. L'importante è vincere, l'ambiente a Reggio Emilia sarà ...

