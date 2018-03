Raiola | ' Balotelli | niente Milan Non parlo con Mirabelli'

Raiola senza freni : 'Donnarumma via dal Milan - Balotelli vale 100 milioni' : È maturato ed è uno dei primi dieci attaccanti al mondo: e in Italia è il numero uno. vale 100 milioni di euro, ma è a parametro zero ed è quindi un affare. Sto già trattando con molti club in ...

Clamoroso Raiola - svela il futuro di Balotelli e Donnarumma : rivelazioni shock : Raiola scatenato, novità clamorose su due assistiti, l’attaccante Mario Balotelli ed il portiere Donnarumma, in particolar modo SuperMario pronto al ritorno in Italia mentre Gigio dovrebbe lasciare la Serie A. Ecco le clamorose rivelazioni dell’agente ai microfoni di Rai Sport: “Gigio ha fatto una scelta, quella di restare al Milan, e io la rispetto. Se mi dovesse chiedere, però, di andare via mi metterei subito al lavoro anche ...

Calciomercato - Raiola : 'Pellegri-Monaco? Allora Kean vale 75 milioni. Balotelli in Italia? Possibile' : Non abbiamo idee chiare sul nostro sport preferito, sono anni che dico che dobbiamo fare uno sciopero, una rivoluzione. Quando abbiamo vinto il Mondiale è stato mascherato tutto". Spazio poi alle ...

Raiola : "Sì - Balotelli può tornare in serie A. Donnarumma? Io sono troppo piccolo per parlare a Mirabelli" : Il procuratore: "Il mercato invernale è da abolire. Il FPF della Uefa ha rovinato tutto. Il calcio italiano specchio di un Paese non serio"

Raiola propone Balotelli in Serie A - le squadre che possono accogliere SuperMario : Mario Balotelli fino al momento è stato protagonista di una stagione veramente importante, SuperMario sta trascinando il Nizza in Francia ma sembra ormai vicino il ritorno nel campionato italiano ed in Serie A. L’agente Raiola ha confermato: “Le possibilità ci sono sempre, lui non ha mai escluso l’Italia“. Sono due le squadre che si sono mosse per la punta, la Sampdoria ed il Sassuolo. Il procuratore nelle ultime ...

Juventus - Raiola a Vinovo per proporre Balotelli e Leandro Fernandes : Juventus, Raiola a Vinovo per proporre Balotelli e Leandro Fernandes Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... CALCIOMERCATO – Come riporta il portale esperto in vicende bianconere TuttoJuve, che a sua volta riprende Calcioweb.eu, oggi Mino Raiola era a Vinovo per parlare con i dirigenti della Juventus. Raiola E L’ASSE CON LA Juventus L’asse tra il ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Occasione Balotelli a parametro zero : la Juve ci pensa eccome - il Napoli prepara l’offerta - Raiola riflette : Balotelli is back. Dopo l’ottima stagione passata con la maglia del Nizza, ‘SuperMario’ anche quest’anno si sta confermando su alti livelli trascinando il club francese a suon di goal. Per l’attaccante ex Liverpool parlano i numeri: 24 presenze stagionali e 18 reti messe a segno. Entrando più nel dettaglio, in Ligue 1 sono 16 le presenze e 12 i goal segnati. Balotelli sta dimostrando di essere tornato ai livelli di ...