Raffiche di vento e pericolo ghiaccio

Vento forte a Genova : Raffiche di 60 km/h - voli dirottati all’aeroporto Colombo : Le forti raffiche di Vento, che hanno toccato anche i 60 km/h, hanno creato problemi all’aeroporto Colombo a Genova: 3 voli sono stati dirottati e uno cancellato. I vigili del fuoco sono stati impegnati in interventi per la rimozione di alberi o rami pericolanti, cartelloni e tegole. L'articolo Vento forte a Genova: raffiche di 60 km/h, voli dirottati all’aeroporto Colombo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” - il “Burian” porta neve a bassa quota e forti Raffiche di vento : L’ingresso di aria molto fredda dall’Europa orientale determinerà, per la giornata di domani, condizioni favorevoli a nevicate sparse fino a bassa quota in Toscana, dove si registreranno anche forti raffiche di vento Grecale: la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’Allerta Meteo codice giallo per neve e vento su tutta la regione a partire dalla mezzanotte di stasera, sabato 24 febbraio, fino alla stessa ...

Raffiche di vento - a Foligno albero crolla sui cartelloni elettorali : Forti Raffiche di vento sabato mattina a Foligno. vento che ha rotto diversi rami in diverse parti della città. La situazione peggiore è stata registrata in via IV Novembre, di fronte all'immobile che ...

Vento forte a Trieste : Raffiche di Bora fino a 133 km/h : A Trieste per il secondo giorno si registrano forti raffiche di Bora: nella notte hanno raggiunto picchi di 133 km/h. Il Vento ha causato danni, anche se lievi, ed ha richiesto l’interVento dei Vigili del fuoco per cadute di cornicioni e messa in sicurezza di impalcature degli edifici. Nella notte un albero è crollato su un’automobile parcheggiata in via D’Alvianio. L'articolo Vento forte a Trieste: raffiche di Bora fino a 133 ...

Le forti Raffiche di vento scoperchiano parte del palazzetto dello sport - vigili del fuoco al lavoro per il ripristino : Sono state sufficienti le pur forti folate di vento gelido di tramontana odierne per scoperchiare nuovamente parte del palazzetto dello sport di Torre Santa Susanna, già in passato al centro di una controversia tra il Comune e l'impresa che suo tempo eseguì i lavori per la sua realizzazione. L'allarme per un pannello della copertura, ...

LIVE Sci alpino - Slalom femminile Olimpiadi PyeongChang 2018 : il via della gara posticipato alle 3.45 italiane per forti Raffiche di vento : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sulle nevi coreane si assegna il secondo titolo olimpico dello sci alpino in quest’edizione dei Giochi, meteo permettendo. Dopo la vittoria dell’austriaco Marcel Hirscher, nella combinata alpina, è la volta dell’altro fenomeno del Circo Bianco, sul versante femminile, ovvero l’americana Mikaela ...

Slopestyle : l'oro è della Anderson - più forte delle Raffiche di vento : Ci hanno provato in ventiquattro, prendendo rischi lungo la pista diabolica. Tante sono cadute, hanno osato e provato a battere il vento ma solo lei ce l’ha fatta. E’ Jamie Anderson la regina olimpica dello Slopestyle, è lei l’oro ai Giochi di PyeongChang. Ha sfidato le tremende raffiche di vento in una gara finita sotto accusa per le condizioni at...

Slopestyle - l'oro è della Anderson : più forte delle Raffiche di vento : Ci hanno provato in ventiquattro, prendendo rischi lungo la pista diabolica. Tante sono cadute, hanno osato e provato a battere il vento ma solo lei ce l'ha fatta. E' Jamie Anderson la regina olimpica ...

Sci - vento con Raffiche a 70 km. Rinviata la libera ai Giochi : Programmi tutti a rivedere per lo sci maschile alle Olimpiadi di Pyeongchang. Il forte vento che già aveva disturbato gli atleti durante le prove della discesa libera ha obbligato gli organizzatori ad ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 UFFICIALE! Rinviata per vento la discesa maschile. Raffiche oltre i 70km/h - impossibile gareggiare : Le previsioni del tempo lo avevano già annunciato nei giorni scorsi e, purtroppo, quello che sembrava essere solamente un rischio è diventato realtà. La discesa maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 – prevista per questa notte alle ore 3 – non si disputerà e sarà Rinviata a data da destinarsi. Il vento ha reso impossibile il regolare svolgersi della gara, con Raffiche che hanno superato i 70km/h. Per tutti gli ...

Maltempo - forte vento di scirocco al Sud : Raffiche di 85km/h a Reggio Calabria : Continua a soffiare impetuoso da stamattina il vento di scirocco tra Calabria e Sicilia: Reggio Calabria è la città più colpita, con raffiche di 85km/h in città. Il mare è agitato con forti mareggiate sulle coste esposte, soprattutto nella Sicilia orientale dove l’effetto “stau” sta provocando piogge torrenziali sui versanti orientali dell’Etna e dei Peloritani (154mm a Linguaglossa, 71mm ad Antillo, 64mm al Rifugio ...