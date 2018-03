“Qualcuno sa tutto…”. Nuove indiscrezioni a luci rosse all’Isola dei Famosi. La notizia di due naufraghi a letto insieme ha fatto impazzire i social. Ora - ecco saltar fuori anche un testimone : davvero da non credere : Un’indiscrezione che continua a fare il giro dei social, quella lanciata dal settimanale Chi e che sta tenendo impegnati nella formulazione di ardite teorie gli appassionati de L’Isola dei Famosi. Non bastassero il “canna-gate”, il maltempo, i malori e le liti, ecco infatti che a infiammare quest’edizione 2018 del reality show è arrivato anche un bello scandalo a luci rosse, con la testata a raccontare di un ...

Il 2018 ci porta un nuovo partito - il P5S. E ora ‘Qualcuno vale tutto’ : In politica, il 2018 ci porta un partito che sa di nuovo, anzi d’antico: il P5S, partito Cinque Stelle, già noto come “moVimento”. Quando non erano un partito, infatti, esistevano dei principi inderogabili, fra cui ricorderete tutti il celebre motto “uno vale uno“. E’ in realtà da tempo che quel motto è stato disatteso in favore del più leninistico “qualcuno vale tutto”. Ora che tutto il potere è ...

Natale : Ascom - a Padova ristoranti pieni - e per Qualcuno c'è il 'tutto esaurito' (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - Ma cosa proporranno, per questo Natale i ristoranti del nostro territorio? "Gli amanti del vegano - conferma Borin - troveranno di che essere soddisfatti, ma rimarranno comunque una minoranza. Viceversa cappone, crudo, soppressa, tardivo trevigiano, sformati di funghi, to