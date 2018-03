“Qualcuno sa tutto…” Nuove indiscrezioni a luci rosse all’Isola dei Famosi La notizia

caffeinamagazine

: RT @Mammadiaga: @walterbielli #NOT IN MY NAME!#Salvini#Meloni#Berlusconi#Renzi#Centrodestra#Centrosinistra#Fascisti#Destra#Falsa sinistra,e… - VotArturo : RT @Mammadiaga: @walterbielli #NOT IN MY NAME!#Salvini#Meloni#Berlusconi#Renzi#Centrodestra#Centrosinistra#Fascisti#Destra#Falsa sinistra,e… - Mammadiaga : @walterbielli #NOT IN MY NAME!#Salvini#Meloni#Berlusconi#Renzi#Centrodestra#Centrosinistra#Fascisti#Destra#Falsa si… - ctoniarch : @Marxtrixx E tu darai un lavoro a qualcuno, tutto qui -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Un’indiscrezione che continua a fare il giro dei social, quella lanciata dal settimanale Chi e che sta tenendo impegnati nella formulazione di ardite teorie gli appassionati de L’Isola dei. Non bastassero il “canna-gate”, il maltempo, i malori e le liti, ecco infatti che a infiammare quest’edizione 2018 del reality show è arrivato anche un bello scandalo a, con la testata a raccontare di un incontro focoso e appassionato andato in scena tra due naufraghi prima, però, dello sbarco in Honduras. La nottata di passione si sarebbe infatti consumata nella villa, la stessa costata cara a Francesco Monte additato da Eva Henger di aver introdotto nella struttura degli stupefacenti, dei quali avrebbe poi fatto uso. La domanda delle domande, a questo punto, non può essere che una: chi, tra i concorrenti, si è lasciato andare alla passione ...