Putin | ecco il nuovo missile invulnerabile

Russia - Putin presenta il super arsenale a 3 settimane dalle elezioni : “Ecco Sarmat - il missile capace di colpire ovunque” : Viene descritto come missile da crociera “invulnerabile” che segue una traiettoria imprevedibile e, grazie a un rivoluzionario propulsore atomico, può volare per un tempo indefinito raggiungendo “qualsiasi punto del mondo”. Fa parte di un arsenale di nuove armi nucleari capaci di superare gli scudi antimissilistici americani in Europa e in Asia. A tre settimane dalle elezioni presidenziali del 18 marzo che con ogni ...

Putin "spaventa" il mondo - ecco il nuovo super-missile da 200 tonnellate | Video : Si chiama Sarmat Rs28 il nuovo missile balistico intercontinentale russo con cui Putin intende "sfidare" il sistema di difesa missilistico schierato in Europa dagli Stati Uniti. Si tratta di un missile a...

Russia - ecco il super-missile Sarmat con cui Putin sfida il mondo : ... askanews, A meno di tre settimane dalla sua praticamente certa rielezione al Cremlino, Vladimir Putin ha vantato oggi lo sviluppo di una nuova generazione di missili supersonici, avvertendo il mondo ...

'Ue - Usa e Putin : ecco chi vorrebbero che vincesse le elezioni in Italia' : Il commento del direttore de La Stampa Maurizio Molinari durante la trasmissione di La7 Omnibus sull'influenza di Stati Uniti, Europa e Russia sulle imminenti elezioni italiane.

Russia. No grandi elettori - ma grandi nomi sì. Ecco chi vota Putin : Nel business come nello sport.C'è Ilya Averbukh, pattinatore russo, maestro onorario dello sport della Russia e autore dei più popolari spettacoli teatrali sul ghiaccio; Yuri Bashmet, direttore ...

Navalny : ecco le prove del legame tra Trump e Putin : Un’investigazione di Aleksey Navalny rafforza i sospetti sul presunto ruolo di mediatore tra il Cremlino e Donald Trump svolto dal ‘re dell’alluminio’ russo Oleg Deripaska all’epoca delle presidenziali americane....

Putin - ecco la lista di politici e oligarchi : 210 nomi - c'è anche Roman Abramovich : ... il premier Dmitri Medvedev, il ministro della Difesa Sergey Shoygu, il ministro dello Sviluppo economico Maksim Oreshkin il ministro dell'Energia Aleksandr Novak e quello dello Sport Pavel Kolobkov. ...

Internet - studi e viaggi all’estero : ecco i giovani che sfidano Putin : Sono i giovani lo zoccolo duro dei sostenitori di Aleksey Navalny. Domenica scorsa, così come a marzo e a giugno, sono stati soprattutto loro a scendere in piazza rispondendo all’appello dell’oppositore. Sono ragazzi che non conoscono la Russia senza Putin e che si informano su Internet, aggirando per quanto possibile la propaganda che, all’interno...

Russia - riecco Navalny : il fastidio liberale alla missione di Putin : ... ai giovani istruiti sta stretta la retorica nazionalista della grande Russia , proiettata nelle "imprese" delle forze armate in Siria e del protagonismo di Putin e Lavrov in politica estera. Ma sta ...