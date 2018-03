Puigdemont rinuncia e designa Sanchez

: Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez, il numero due della sua lista Jx… - HuffPostItalia : Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez, il numero due della sua lista Jx… - CarloRosati1975 : RT @bobocraxi: Puigdemont rinuncia alla investitura e indica Jordi Sanchez alla Presidenza. Sta agli arresti; dipenderà dalla scelta razion… - Geopoliticainfo : #Catalogna: #Puigdemont rinuncia alla nomina della presidenza della #Generalitat. Avanzato il nome di #JordiSanchez attualmente in carcere -

"Non mi candido alla rielezione della presidenza della Generalità" della Catalogna. Così sul web il presidente deposto catalano, che propone come candidato il numero 2 della sua lista JxCat (Junts per Catalunya),,detenuto per "ribellione" a Madrid "Difendo la legittimità della repubblica votata in un referendum ratificato dal parlamento". Ho "denunciato la Spagna alla Commissione dei diritti umani Onu per violazione della carta universale. Nulla giustifica gli abusi della Spagna contro la Catalogna", aggiunge.(Di giovedì 1 marzo 2018)