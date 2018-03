Puigdemont rinuncia a puntare a leadership catalana

Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna. Ma assicura : "Non ci arrenderemo" : Dal suo "esilio" a Bruxelles indica il numero 2 della lista del suo partito JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta ribellione a Madrid

Carles Puigdemont rinuncia alla presidenza della Catalogna e lancia Jordi Sanchez - il numero due della sua lista JxCat : Il presidente deposto catalano, Carles Puigdemont, ha annunciato questa sera in un video diffuso attraverso le reti sociali che rinuncia "in maniera provvisoria" alla propria candidatura alla rielezione alla presidenza della Generalità ed ha proposto come candidato il numero due della sua lista JxCat, Jordi Sanchez, detenuto per presunta 'ribellione' a Madrid."Non ci arrenderemo" ha affermato, annunciando l'imminente costituzione a ...