Processo all’opinione pubblica

(Di giovedì 1 marzo 2018) L'opinioneè innocente o colpevole? È la domanda che ci poniamo davanti alle fake news del web e a quel linguaggio populista della campagna elettorale, che si prende la briga di dare voce alle credenze dell'uomo della strada. Fino a che punto è legittimo inseguire il sentire comune? È l'eterna contrapposizione dell'epistème contro la doxa.L'epistème è il sapere, contrapposto all'opinione, la vera conoscenza, la comprensione. Comporta una ricerca spesso solitaria e assoluta. Platone cita un aneddoto sul presocratico Talete che, intento a contemplare il cielo, finisce in un pozzo (Teeteto, 386-367 a.C.).La doxa, invece, è l'opinione diffusa, la credenza comune. Non è fondata su prove e argomentazioni strutturate, perché non ne ha bisogno. La sua forza è esattamente l'opposto: la semplificazione del ...