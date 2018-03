Procedura finale per mail TIN e Alice | cosa fare in caso di problemi webmail vuota

optimaitalia

(Di giovedì 1 marzo 2018) In questi giorni ne abbiamo sentite di tutti i colori per quanto concerne gli ormai diffusiTIN e, al punto che in tanti hanno denunciato il bug riguardante la propria web. Dopo aver esposto in modo più specifico come si manifesta il malfunzionamento che ha impedito a tante persone di poter lavorare correttamente, oggi 1 marzo finalmente ho ricavato laufficiale da seguire per ottenere dall'Assistenza il ripristino della casella di posta elettronica.In un primo momento, infatti, mi era stato comunicato che per lecon dominio TIN.IT sarebbe stato necessario contattare il numero verde 803380, per poi essere liquidato velocemente. Constatando grazie anche ai commenti dei nostri articoli precedenti che dal suddetto numero sia stato praticamente impossibile ottenere assistenza, ho cercato allora di insistere per ottenere una strada parallela. ...