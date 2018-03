Problemi Fortnite oggi 1 marzo | non si può giocare | orario | quale sorpresa con la patch

Fortnite non conta le vittorie e altri Problemi : cosa sta facendo Epic Games per risolvere : Fortnite continua ad avere un grande successo, soprattutto dopo l'avvio della Stagione 3 cominciata qualche giorno fa e che continuerà fino al 30 aprile 2018. Ma è innegabile che soffre ancora di tantissimi problemi: il primo, anche piuttosto grave, è che il gioco da qualche giorno ha smesso di contare le vittorie. Per fortuna nella giornata di ieri è stato risolto, ma il problema rimane: tutti i risultati per giorni non sono stati conteggiati, ...

I server di Fortnite sono offline : Problemi con l'aggiornamento della Stagione 3 : Come segnalano i colleghi di VG247, sembra ci siano nuovi problemi per Fortnite: i server risultano offline e, a quanto pare, sembra che qualcosa non abbia funzionato dopo l'aggiornamento della Stagione 3 di Battaglia Reale.Epic Games è stata costretta a una nuova manutenzione e al momento non sono stati condivisi altri dettagli in merito. Poco tempo fa era stata già eseguita una prima manutenzione al termine della quale era prevista la ...

Ancora Problemi Fortnite il 22 febbraio : colpa dell’aggiornamento 3.0.0? : Si segnalano anche oggi 22 febbraio alcuni problemi Fortnite in giro per il web. La notizia del giorno per la piattaforma, a dirla tutta, si concentra senza ombra di dubbio sul rilascio di un nuovo aggiornamento, perché con la patch 3.0.0 toccheremo con mano alcune novità ritenute importanti dal pubblico. Basti pensare a Costruzione Turbo e a tutti gli altri dettagli che abbiamo preso in esame nel corso delle ultime ore attraverso un ...

Problemi Fortnite stasera 19 febbraio - perché non si può giocare? : I Problemi Fortnite continuano anche stasera 19 febbraio: perché non si può giocare? Su Downdetector si stanno moltiplicando le segnalazioni da parte dei giocatori: "oggi non so perché ma la appena Fortnite finisce il caricamento il gioco 'si allarga' e non riesco a fare più nulla aiutatemi vi prego" o "Anche a me da Problemi per accedere alle partite perché?", sono alcune delle lamentele che si leggono. I server sono down per un nuovo ...

Caldi i Problemi Fortnite il 15 febbraio : non funziona - manutenzione da aggiornamento 2.5.0? : Riemergono ancora una volta più Caldi che mai i problemi Fortnite oggi 15 febbraio. Ad una settimana esatta di distanza dalle ultime segnalazioni da parte degli utenti, dunque, anche in questi minuti occorre fare i conti con una piattaforma che non funziona nell'ambito di un periodo che più in generale sta creando non pochi problemi all'utenza. Le prime lamentele odierne, nello specifico, sono giunte poco dopo le 10 e sarà necessario monitorarle ...

Problemi Fortnite oggi 8 febbraio - perché non si può giocare? Orario manutenzione : Fortnite è down oggi 8 febbraio, non si può giocare. perché? Sono molto noti gli ultimi Problemi Fortnite, che non hanno permesso ai giocatori di poter accedere al gioco per moltissime ore. Speriamo non accada la stessa cosa anche oggi. I server di Epic Games andranno in mantenzione a causa dell'arrivo dell'ultima patch per PS4, Xbox One e PC. Il matchmaking di Battaglia Reale sarà la prima cosa a non essere disponibile.+ Problemi Fortnite non ...

Regali ai giocatori di Fortnite dopo i Problemi - dettagli su nuova modalità a tempo : Negli ultimi giorni l'amatissimo Fortnite ha subito parecchi problemi. Una nuova patch è arrivata e la conseguenza è stata una manutenzione ai server che non ha permesso ai giocatori di giocare, per ore ed ore. Il problema è che la patch ha causato ulteriori bug, quello dello schermo ingrandito ad esempio: ne è arrivata un'altra ch e ha risolto. Ora Epic Games si scusa con diversi Regali agli utenti, ma ci sono anche novità sul prossimo ...

Fortnite : Problemi con la risoluzione su PS4 e Xbox One : Un nuovo aggiornamento per Fortnite è arrivato, e con esso alcuni nuovi problemi, ci riporta Gamespot.Nello specifico, alcuni giocatori stanno lamentando dei problemi alla risoluzione su PS4 e Xbox One che allunga l'immagine facendola cadere fuori dallo schermo. Poco dopo la pubblicazione delle patch Epic Games ha subito comunicato di essere a conoscenza del problema, e di essere già ala lavoro per implementare una soluzione, in quanto trattasi ...

Problemi Fortnite continuano : come risolvere il bug schermo ingrandito dopo la patch : Ancora Problemi Fortnite: la nuova patch 2.4.0 causa nuovi bug al titolo di Epic Games. Questa volta però a riscontrarli sono stati i possessori di PS4 e Xbox One, che hanno segnalato un peggioramento della risoluzione. Di recente Fortnite ha rilasciato la nuova patch 2.4.0, ma gli utenti di PS4 e Xbox One hanno subito fatto sapere che il gioco sta avendo Problemi di risoluzione. Di cosa si tratta di specifico? Gli utenti hanno spiegato che ...

Problemi Fortnite oggi 2 febbraio - perché non si riesce a giocare? : I Problemi Fortnite continuano anche oggi 2 febbraio, perché non si riesce a giocare? Dopo i disagi registrati solo pochi giorni fa, per essere precisi il 27 gennaio (ma anche qualche giorno prima), ecco che il titolo gratuito di Epic Games risulta essere di nuovo inaccessibile. Come si vede su downdetector.it le segnalazioni sono moltissime. Problemi Fortnite continuano I motivi di questi Problemi Fortnite sono abbastanza semplici: è in ...

Problemi Fortnite del 27 gennaio - nuovamente impossibile accedere : la situazione : Una serie di giornate assolutamente da dimenticare per Fortnite, il titolo gratuito targato Epic Games che consente ai giocatori di sfidarsi in vere e proprie Battle Royale all'ultimo sangue, ma che nelle ultime settantadue ore sta portando alla luce numerosissime problematiche che impediscono al gran numero di giocatori di prender parte alle partite online. Le segnalazioni sul sito DownDetector seguono un andamento assolutamente ...

Problemi Fortnite oggi 25 gennaio - perché non si riesce a giocare? : Nel corso dell'ultimo mese i giocatori di tutto il mondo sono stati spesso afflitti da Problemi Fortnite, che compromettono il corretto funzionamento delle partite online: l'action game cooperativo soffre spesso di magagne ai server che impediscono di giocare e pare proprio che oggi, giovedì 25 gennaio, l'utenza sia destinata a un'altra giornata di "sofferenza". Nelle ultime ore, infatti, sono tantissime le segnalazioni da parte dell'utenza ...

Fortnite : Problemi per la modalità PvE in seguito alla pubblicazione dell'ultimo aggiornamento : Mentre poco tempo fa vi riportavamo i numeri relativi ai giocatori impegnati in Fortnite Battle Royale, ecco che oggi spuntano notizie non proprio positive per gli utenti che invece preferiscono giocare nella modalità PvE di Fortnite disponibile ai possessori della versione early access.Infatti, come segnalano i colleghi di VG247, in seguito alla pubblicazione dell'update 2.2.0. (che introduce tante novità per Battaglia Reale e PvE), sembra che ...

Ancora gravi Problemi Fortnite al 19 gennaio - server down : perché non si può giocare? : Fortnite oggi 19 gennaio 2018 sta avendo gravissimi problemi ai server, non funziona: è accaduto anche ieri, ma era per una manutenzione e rilascio di un'importante patch: perché è impossibile anche oggi giocare a Fortnite? Consultando il sempreverde portale servizioallerta.it, il luogo ultimo dove consultare i down e divenuto ormai un punto di riferimento del settore dei vari disservizi che colpiscono nel quotidiano le più svariate piattaforme, ...