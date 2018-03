Prima dell’alba | il ritorno televisivo di Salvo Sottile su Rai 3

superguidatv

: RT @EMoggi: L’oscurità entra sotto pelle un attimo prima dell’alba. - BrameVostre : RT @EMoggi: L’oscurità entra sotto pelle un attimo prima dell’alba. - oglioponews : Arriva la neve, mezzi spargisale in azione da prima dell'alba: treni, avviso di possibili disagi - EMoggi : L’oscurità entra sotto pelle un attimo prima dell’alba. -

(Di giovedì 1 marzo 2018)ritorna in tv con un nuovo programma: si tratta di “dell’alba” in onda dal prossimo 19 marzo in seconda serata su Rai 3 Tra le novità in palinsesto di Rai 3 c’è anche ildialla conduzione di un nuovo programma. Si tratta di “dell’alba“, un progetto creato e condotto dal giornalista che per lavolta racconterà il mondo della notte.della notte con: quando va in onda? Debutta lunedì 19 marzo 2018 in seconda serata su Rai 3 “dell’alba“, il nuovo programmacondotto da. Si tratta di una nuova avventura televisiva per il giornalista pronto a condividere con i telespettatori il mondo variegato e particolare della notte. Il programma, composto da sette appuntamenti, ha l’obiettivo di raccontare una realtà, appunto ...