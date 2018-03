100x100napoli

: RT @100x100Napoli: Pistocchi: 'La gente segue il calcio per lo spettacolo non per i risultati' - - gaetanostaglian : RT @100x100Napoli: Pistocchi: 'La gente segue il calcio per lo spettacolo non per i risultati' - - 100x100Napoli : Pistocchi: 'La gente segue il calcio per lo spettacolo non per i risultati' - - FindYou36 : @DeVivoFa @pisto_gol @testa_to @MatteoPedrosi Sentito @pdepaola1 che dice la stessa gente che limona con gente del… -

(Di giovedì 1 marzo 2018) Maurizioha postato un Tweet dove esalta lonel: Nel Mondo, più di 1 miliardo di personeil. Non lo fa per i, ma per i Campioni, lo,le Emozioni.Per ibasta il Televideo. pic.twitter.com/MAHZ0vEvns " Maurizio ...