Piazza Affari apre in rosso con gli altri Eurolistini

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano - news : Piazza Affari cerca di tenere i 22.500 punti (1 marzo 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca di tenersi sopra i 22.500 punti. Diversi i dati macroeconomici in calendario.

Piazza Affari non ha paura del voto : gli esperti spiegano perchè : Secondo gli esperti di Berenberg, c'è poco rischio sistemico visto che non si aspettano un'uscita dell'Italia dall'euro o una crisi sistemica tale da danneggiare l'economia dell'area euro. Non ...

Piazza Affari chiude in ribasso a metà ottava - sprint di Ferragamo : In particolare Powell ha detto che la sua percezione dell'economia è migliorata da dicembre scorso; parole interpretate come un implicito avallo alla possibilità di 4 rialzi nel 2018. Sul fronte ...

Piazza Affari continua in calo insieme all'azionario europeo : Teleborsa, - continua in rosso la seduta per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che, fin dall'esordio hanno seguito la scia dei ribassi lasciata da Wall Street e dai listini asiatici ...

Piazza Affari : in forte denaro Piaggio : Brilla la big delle due ruote , che passa di mano con un aumento del 2,50%. Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Piaggio mantiene forza relativa ...

A Piazza Affari corre Astaldi : Seduta decisamente positiva per il general contractor , che tratta in rialzo del 2,94%. L'andamento di Astaldi nella settimana, rispetto al FTSE MIB , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

Vola a Piazza Affari Brunello Cucinelli : Ottima performance per il re del cachemire , che scambia in rialzo del 3,14%. Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli ...

Salvatore Ferragamo in pole position a Piazza Affari : Giornata no per i mercati europei e per Piazza Affari dove brilla Salvatore Ferragamo che fa un balzo del 3% a 23,27 euro. Ieri 27 febbraio, l'A.D. poletto ha annunciato che il prossimo 8 marzo ...

TXT e-solutions resiste alle vendite di Piazza Affari : Teleborsa, - TXT e-solutions resiste alle vendite mostrando un rialzo dello 0,39%. Enrico Magni , azionista diretto per il 60% della società Laserline , ha comunicato di avere concluso il 21 febbraio ...

Ferragamo vola a Piazza Affari dopo l'addio dell'ad Poletto : MILANO - Mattinata spumeggiante a Piazza Affari per Ferragamo, con il titolo in netto rialzo all'indomani della notizia comunicata ieri dal brand del lusso, che ha fatto sapere che con il prossimo ...

Piazza Affari avvia rosso insieme agli eurolistini : Teleborsa, - Avvio negativo per Piazza Affari e le altre principali Borse europee che seguono la scia dei ribassi lasciata da Wall Street e i listini asiatici Gli investitori si danno alle vendite ...

Borsa - Piazza Affari apre in calo : Ftse Mib a -0 - 51% : Apertura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib cede lo 0,51% a 22.608 punti. Avvio col segno meno anche per gli altri principali listini europei: a Parigi l'...