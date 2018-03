“Piango di continuo | senza un motivo” L’assurda malattia di questa ragazza | un caso

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 marzo 2018) Lacrime continue che scorrono giù lungo il viso, bagnandole le guance. Un fiume ininterrotto, disperato. Anche se lei in realtà di piangere non avrebbe alcuna voglia. Di cosa stiamo parlando? Dell’incredibile, raccontata dal Daily Mail attraverso le sue pagine, della quale è vittima una giovane infermiera svedese di 26 anni, Sofia JingsäterU. Una situazione assurda e rarissima che però, per lei, è in realtà il minore di mali rispetto ad altri problemi con cui è alle prese. Laè infatti affetta da una rarissima patologia nota come Sindrome di McCune Albright che le fa crescere dolorose cisti dentro e intorno alle ossa, in particolare del cranio e degli arti lunghi. Fin dalla nascita l’infermiera combatte con quelle che si chiamano displasie fibrose poliostotiche, tumori benigni delle ossa che però rischiano di compromettere altre importanti funzioni ...