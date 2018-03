Per Renzi è gara aperta | anche grazie alle dichiarazioni pro-Gentiloni | ' meglio il voto

Renzi : "Pd primo partito è importante Per l'Italia" : Roma, 1 mar. , AdnKronos, - "Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l'Italia. Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia". ...

Renzi : “Pd primo partito è importante Per l’Italia” : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Ce la giochiamo sul filo dei voti per essere il primo partito. Fare del Pd il primo partito è importante per l’Italia. Non lasciate questo Paese nelle mani di chi odia”. Lo ha detto Matteo Renzi a ‘Matteo risponde’ in diretta Fb. Ospite di Mattino Cinque, il leader del Pd ha affermato che “Gentiloni è un ottimo premier ed è una persona a cui sono legato da un sentimento di ...

Fisco - scontro tra Bonino e Renzi : “Per ridurre le tasse sul lavoro reintrodurre l’Imu”. “Non sta né in cielo né in terra” : Matteo Renzi e l’alleata Emma Bonino si spaccano sul Fisco. La leader di +Europa, intervistata da Radio24, ha confermato quanto messo nero su bianco da settimane nel programma della sua lista: per finanziare la riduzione delle tasse sul lavoro e aumentare gli investimenti in ricerca occorre reintrodurre l’imposta sulla prima casa. E abolire l’aliquota Iva del 10% – in vigore per esempio su concerti, spettacoli teatrali, ...

Renzi : partita sul filo - Pd primo partito è importante Per l'Italia : Il segretario del Pd poi annuncia: "Nell'arco delle prossime settimane, dei prossimi mesi, sbloccheremo il turn over. Questo vuol dire che nei prossimi 5 anni ci saranno almeno 400mila nuovi posti di lavoro nella pubblica amministrazione. Quattrocentomila posti messi a concorso"

"Ritorno all'Imu? Né in cielo né in terra". Renzi la stoppa - Bonino si corregge : "Solo Per i più ricchi" (ma nel programma non c'è scritto) : "Lei sta parlando con chi da Presidente del Consiglio ha cancellato Imu e Tasi sulla prima casa, anche ricevendo insulti dalla propria parte. Questa cosa non esiste, non sta né in cielo né in terra". Matteo Renzi, intervistato a Mattino Cinque, ha bocciato categoricamente la proposta di Emma Bonino di reitrodurre l'Imu. Il nodo della tassa sulla prima casa è venuto al pettine della coalizione Pd e +Europa: come già ...

Elezioni : Berlusconi - Gentiloni o Renzi? Mi fido poco Persone di sinistra : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – “Gentiloni è una persona gentile, sobria. è una persona che saluto con viva cordialità. Se mi fido più di lui o di Renzi? In generale delle persone di sinistra tendo a fidarmi poco”. Così Silvio Berlusconi, ospite di Agorà su Rai3. A chi gli chiede un giudizio sul Capo dello Stato, “Mattarella è una persona perbene – risponde – gentile, rispettoso della Costituzione e siamo fiduciosi ...

Elezioni : Renzi - squadra governo M5S? E’ oPerazione marketing : Roma, 1 mar. (AdnKronos) – Sulla squadra di governo messa a punto dai 5 Stelle prima del voto, i grillini “sono stati bravi a fare un’operazione di marketing” per recuperare “uno scivolone: hanno candidato nei collegi gli stessi che i 5 stelle definiscono impresentabili. Allora che hanno fatto? Un’operazione di marketing”. Lo dice Matteo Renzi, ospite di Mattino Cinque su Canale 5.“Ma guardiamo la ...

Renzi : 'Chi non vota Per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Matteo Renzi, perché non spedisce anche lei via mail al Quirinale una lista dei ministri? 'La politica non è il fantacalcio. Tutti sanno che nessuno di quei nomi ha chances di fare il ministro. Ma è una straordinaria arma di distrazione: i 5Stelle erano in un angolo con la storia di ...

L'intervista a Matteo Renzi : 'Chi non vota Per il Pd di fatto aiuta solo M5S' : Sull'economia io credo che non basti accettare austerity e fiscal compact, ma occorra investire in flessibilità e crescita. Lei parla di rimettere l'Imu, io l'ho tolta e non la rimetterò mai. In ogni ...

