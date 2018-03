Pedofilia | viaggio nell’oscurità psichica di un mostro

Blastingnews

(Di giovedì 1 marzo 2018) È stato appena svelato dall’associazione Mater onlus di don Fortunato Di Noto un nuovo dossier contenente un ultimo scandalo riguardante preti e. Non c’è ancora niente di ufficiale, anche se la denuncia è già stata inoltrata alla diocesi di appartenenza dei preti e alle autorità competenti che dovranno verificarne l’attendibilità. Sarebbero state trovate anche delle chat Facebook, dove comparirebbero i nomi dei sacerdoti, in cui si combinavano incontri hot con giovani uomini. Queste storie non sono nuove, anzi sembrano sempre di più i casi in cui membri della chiesa e non solo sono colti nell’adescare piccole anime per le loro voglie perverse; ma cosa ci può essere esattamente dietro a tali comportamenti? Preti e bambini Tutti almeno una volta si saranno chiesti perché i preti siano così predisposti ad adottare comportamenti di. Questo terribile reato è un fenomeno ...