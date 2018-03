Pd Verona | la capogruppo non vuole comparire nel video con la coppia gay Sui diritti i

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 marzo 2018) Il caso di Carla Padovani è indicativo della sindrome bipolare che attraversa il Partito democratico e che lo fa oscillare, schopenhauerianamente, tra un’attenzione ancora modesta (e dai risultati per altro mediocri) verso idelle persone Lgbt e la negazione degli stessi. Appunto, tra la noia e il dolore. Per chi non conoscesse il fatto, il Pd diha deciso di girare undando la parola a cittadini/e e militanti per indicare i successi che il partito ha collezionato in questi cinque anni di governo. Tra di essi, per descrivere un’Italia diversa rispetto a quella lasciataci dai governi Berlusconi e Monti, unadi uomini che dichiarano che grazie alla legge sulle unioni civili hanno potuto coronare il loro sogno d’amore. E fin qui tutto bene. Ma solo fin qui. Carla Padovani, infatti, ladem al consiglio comunale, «non avrebbe gradito la presenza di ...