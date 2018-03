Pamela ha assunto eroina | ma non è morta di overdose

Pamela aveva assunto eroina - ma non è morta di overdose : Non è morta per overdose . Tracce di morfina sono state trovate in vari organi del corpo di Pamela Mastropietro , fatto a pezzi e chiuso in due trolley. È una delle indiscrezioni che trapelano sul ...

“Pamela è morta per aver assunto eroina” - Oseghale mima il decesso al suo avvocato : “Pamela è morta per aver assunto eroina”, Oseghale mima il decesso al suo avvocato Innocent Oseghale dal carcere ha raccontato all’avvocato Umberto Gramenzi le modalità della presunta assunzione di droga da parte della ragazza romana nell’appartamento in via Spalato a Macerata. Quando Pamela Mastropietro sarebbe caduta a terra lui avrebbe tentato di rianimarla.Continua a leggere […] L'articolo “Pamela è morta per aver assunto ...

Novità sull'omicidio di Pamela Mastropietro - ha assunto droga prima della morte? Video : Il corpo ritrovato dai carabinieri sembrava essere stato sbranato da qualcuno, in pratica non ricomponibile visivamente perchè squarciato in tanti pezzi. I genitori di #Pamela Mastropietro, la 18enne uccisa nelle campagne di Pollenza, ora chiedono che sia fatta giustizia, anche lei avrebbe voluto così. Un nuovo indagato Un pusher amico di Oseghale avrebbe fornito della droga a Pamela Mastropietro [Video] prima di morire; Pamela aveva chiesto ...