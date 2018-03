Pamela aveva assunto eroina | ma non è morta di overdose

Pamela Mastropietro - i dubbi dello zio avvocato : “Lei aveva paura degli aghi”. L’ipotesi dell’omicidio a sfondo sessuale : Marco Valerio Verni, zio di Pamela , la ragazza uccisa, fatta a pezzi e messa in due trolley a Macerata, e legale di famiglia, ha espresso i molti dubbi sull’omicidio della nipote e sull’annunciata chiusura del caso. Il legale in una intervista al Corriere della Sera esprime molte perplessità: “Per la Procura l’indagine è chiusa? Mi auguro voglia dire che quei tre hanno confessato. Spero che abbiano raccontato nel ...

Il 'nazi-giustiziere' in isolamento : 'Morte Pamela causa scatenante' A casa aveva copia del Mein Kampf : È stato trasferito in carcere Luca Traini, il 28enne che ieri ha tentato di fare una strage di migranti a Macerata. L'uomo ha lasciato la caserma dei Carabinieri all'una di notte: a testa alta e ...

Pamela - "il nigeriano accusato anche di vilipendio di cadavere". In casa aveva grossi coltelli : C'è anche il vilipendio di cadavere tra le ipotesi di reato a carico di Innocent Oseghale, l'uno in stato di fermo per omicidio e occultamento di cadavere in relazione alla morte di...