Palermo | un viaggio alla scoperta della Sicilia…su due ruote

Aeroporti : Palermo aderisce a progetto Enac 'Autismo in viaggio' : Palermo, 27 dic. (AdnKronos) - Un progetto per aiutare bambini e adulti autistici ad affrontare serenamente il viaggio in aereo. Gesap, la società di gestione dell'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo, aderisce al progetto dell’Enac 'Autismo in viaggio attraverso l'aeroporto'. L'obiettivo è quell