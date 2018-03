Palermo : giro di prostituzione a Ballarò - arrestate tre nigeriane (2) : (AdnKronos) – Indagando sullo sfruttamento gli investigatori ne hanno evidenziato l’aspetto violento e prevaricatore, scoprendo come le donne fossero costrette a prostituirsi a suon di minacce e intimidazioni. Le ragazze rimanevano ‘imprigionate’ nelle case di prostituzione perché subivano i ricatti delle maman, che non si facevano scrupoli a lucrare sulle sofferenze delle giovani donne, sottomesse al giogo ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : il Settebello fa esplodere Palermo. 15-10 alla Russia - dominio assoluto. L’Italia vince il girone : Si chiude con la terza vittoria consecutiva un trionfale girone preliminare di Europa Cup, nuova manifestazione continentale di Pallanuoto, per il Settebello: a Palermo il pubblico di casa può gioire per i trionfi della compagine guidata da Sandro Campagna. Oggi nel terzo ed ultimo incontro gli azzurri si sono imposti per 15-10 sulla Russia. Ovviamente arriva il primato nel raggruppamento. Primo quarto molto equilibrato, con i russi che ...