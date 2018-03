Palermo | giro di prostituzione a Ballarò | arrestate tre nigeriane 2

meteoweb.eu

: Strage di cani a Sciacca, Enpa: «Il Giro d’Italia annulli la tappa in città» - Corriere : Strage di cani a Sciacca, Enpa: «Il Giro d’Italia annulli la tappa in città» - telodogratis : Palermo, giro di prostituzione a Ballarò, arrestate tre nigeriane - Sicinform : Palermo, giro di prostituzione a Ballarò, arrestate tre nigeriane | Siciliainformazioni -

(Di giovedì 1 marzo 2018) (AdnKronos) – Indagando sullo sfruttamento gli investigatori ne hanno evidenziato l’aspetto violento e prevaricatore, scoprendo come le donne fossero costrette a prostituirsi a suon di minacce e intimidazioni. Le ragazze rimanevano ‘imprigionate’ nelle case diperché subivano i ricatti delle maman, che non si facevano scrupoli a lucrare sulle sofferenze delle giovani donne, sottomesse al giogo dell’intimidazione e avviate alla, così pagando il prezzo del loro arrivo clandestino in Italia. Gli arrestati, infatti, prima si adoperavano perché le ragazze raggiungessero l’Italia attraverso viaggi estenuanti e pericolosi, poi le tenevano legate al ricatto quotidiano. Dopo gli adempimenti di rito Nwoko e Alfred sono state condotte in carcere, per Joseph sono stati disposti gli arresti domiciliari. L'articolodi ...