Orte-Roma in carro frigo | la rabbia dei pendolari

Scuola. Una ricostruzione del cOrteo delle maestre a Roma : Siamo stati subito travolti dalla polizia politica, in particolare, una nostra collega è stata letteralmente braccata da 4 agenti e minacciata. I cobas invece di sostenerci si sono pubblicamente ...

FOrte nevicata a Roma - allertata la Protezione civile. Temperature in picchiata al Nord : Roma si è risvegliata stamane bianca, non succedeva da sei anni. A partire dalle due di notte infatti nevica ininterrottamente sulla Capitale. Strade completamente imbiancate dal nord al sud della città con circa 3-4 centimetri di neve al suolo. Scuole chiuse in tutta la città, come previsto dall’ordinanza del sindaco di ieri. Fino alla cessata all...

Neve a Roma : traffico ferroviario fOrtemente rallentato : Circolazione ferroviaria fortemente rallentata, a tratti ferma, nel nodo di Roma, a causa delle nevicate in atto. Il traffico è fortemente rallentato anche su tutte le linee del Lazio che afferiscono alla Capitale, sulla Siena-Grosseto e sulla Verona-Modena. “Sul resto della rete nazionale il traffico non registra particolari criticità ma l’attenzione rimane alta a causa delle temperature particolarmente rigide. L’offerta di ...

Roma - Totti : 'Schick fondamentale - puntiamo fOrte su di lui' : 'Contro lo Shakhtar ho visto una Roma in un certi momenti inaspettata: un primo tempo straordinario e un secondo tempo non da Roma. Purtroppo siamo usciti dal campo con una sconfitta, ma con un ...

Maltempo - allerta neve : a Roma ‘scOrte’ per oltre 330 tonnellate sale : In caso di neve Roma ha al momento a disposizione, a quanto si apprende, 334 tonnellate di sale distribuire tra municipi, dipartimenti del Comune, polizia locale, Ama, Atac e associazioni di volontariato. Per quanto riguarda i mezzi ci sarebbero oltre 70 mezzi spargisale, una trentina di pale meccaniche, 8 mini escavatori, 23 bobcat, 30 mezzi spazzaneve in dotazione all’Ama. L'articolo Maltempo, allerta neve: a Roma ‘scorte’ ...

Temperature in picchiata - vento fOrte e neve : il gelido Burian è arrivato.Domani scuole chiuse a Roma : Freddo anomalo in tutto il Piemonte, oltre un metro di neve sull'Appennino Pistoiese, da questa notte neve in Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

Maltempo : freddo - neve e vento fOrte da Nord a Sud. Neve attesa anche a Roma : domani scuole chiuse : freddo, Neve e vento forte dal Nord al Sud dell'Italia . Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede da stanotte nevicate al ...