Omofobia | patente sospesa perché omosessuale | ottiene risarcimento

(Di giovedì 1 marzo 2018) Il Ministero della Difesa e quello dei Trasporti sono stati condannati a risarcire Danilo Giuffrida, 35 anni di Catania, con 100.000 Euro ed al pagamento delle spese processuali: questo è quanto deciso dalla Corte d'Appello di Palermo che riconosce il diritto al proprio orientamento sessuale. L'incredibile storia inizia nel 2005 Tutto parte nel 2005, anno in cui Danilo Giuffrida, nel corso della sua visita di leva, dichiara la sua omosessualità all'ospedale di Augusta, tale dichiarazione venne poi trasmessa alla Motorizzazione che sospese la suadi guida asserendo che il ragazzo non aveva i requisiti psicofisici per guidare e sarebbe stato necessario quindi un nuovo esame atto a valutarne l'idoneità psicofisica. Una sospensione delladi guida alquanto anomala ed incomprensibile, che ha spinto Danilo Giuffrida a rivolgersi ad un legale per opporsi a quella decisione. Il ...