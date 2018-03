Ogni giorno scrive su Facebook al figlio perduto | «Daniil | sarò sempre qua per te»

Carrarese - Rosaia : "Siamo una grande famiglia - lavoriamo Ogni giorno per il nostro sogno" : Carrara - Nella settimana che porta a Carrarese-Giana Erminio , abbiamo scambiato quattro chiacchiere con Giacomo Rosaia , centrocampista dei marmiferi. Ai nostri microfoni "Jack", ha parlato degli ...

Karina Cascella presenta il nuovo fidanzato sui social : “Ti amo Ogni giorno di più” : “Solo tu mi fai sentire come se guardassi il mare per la prima volta amore”. Con queste parola Karina Cascella, 38 anni, presenta sui social il nuovo fidanzato...

Siria - Putin : pausa umanitaria nella Ghouta Ogni giorno dalle 9 alle 14 : Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto una tregua umanitaria di cinque ore ogni giorno, dalle 9 alle 14, per permettere l’arrivo di convogli umanitari nella Ghouta orientale e in altre zone di conflitto in Siria, a partire dall’enclave curda di Afrin, assediata dall’esercito turco. La pausa quotidiana nei combattimenti servirà anche all’eva...

Isola - giorno 30. Paola Di Benedetto a Bianca Atzei : «Non mi devi interrompere Ogni tre per due» : Isola dei Famosi 2018 - Paola Di Benedetto E’ ormai passato un mese da quando i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2018 hanno iniziato la loro avventura, e tra eliminazioni, ritiri e sospensioni i concorrenti in gara al momento sono dodici, sei uomini e sei donne. Dopo la quinta puntata (clicca qui per sapere cosa è successo), i Famosi sono approdati a Playa Uva, per la prima volta senza la suddivisione tra gruppo del Mejor e del ...

Francesca Baroni : "Dopo Temptation Island ricevo centinaia di minacce di morte Ogni giorno" : 'Dopo la mia partecipazione a Temptation Island ho iniziato a ricevere migliaia di messaggi di insulti e addirittura minacce di morte', a dirlo è Francesca Baroni. La ex fidanzata di Temptation Island ...

Fabrizio Corona esce dal carcere : dovrà andare Ogni giorno in un centro antidroga : Fabrizio Corona conquista la strada della libertà. L'ex re dei paparazzi, che sta scontando una condanna di quasi dieci anni dovuta a un cumulo di pene,...

Unicef : “Ogni anno un milione di neonati muore nel primo giorno di vita” : Ogni anno, 2,6 milioni di neonati nel mondo non sopravvivono al primo mese di vita. Si tratta di circa 7mila neonati ogni giorno. Un milione di loro muore lo stesso giorno in cui nasce. Secondo il rapporto dell’Unicef, Ogni bambino è vita, il tasso di mortalità neonatale a livello mondiale rimane allarmante, soprattutto nei Paesi più poveri. I bambini nati in Giappone, Islanda e Singapore hanno la probabilità di sopravvivenza più alta, ...

“Come ci vede Giacomo…”. La commovente foto di Elena Santarelli. La malattia del figlio ha sconvolto la vita della showgirl - ma Ogni giorno lei lotta. L’ultimo scatto è da brividi e conquista il web : Qualche giorno prima di Natale, Elena Santarelli ha dato la notizia della malattia del giglio. In un posto molto struggente ha raccontato delle grandi difficoltà, ma anche dell’amore da cui è attorniato il piccolo Giacomo. Da quel momento nei confronti della famiglia della showgirl è scattata una catena di solidarietà che si è manifestata nei tantissimi messaggi di affetto ricevuto dai colleghi, ma anche dalla gente comune. Il ...

Insigne : "il Torino mi scartò perché troppo basso. Pregavo Ogni giorno di crescere - volevo smettere. Poi mio papà mi disse una cosa…" : Non praticavo altri sport. Non pensavo a nient'altro al di fuori dal calcio. Ma mentre crescevo e facevo i provini con le giovanili di diverse squadre " Inter, Torino, anche il Napoli " gli ...

Isola dei Famosi - Paola sente la mancanza di Monte : Ci penso Ogni giorno : Sono quasi passate due settimane da quando Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi dopo la denuncia choc di Eva Henger e ora Paola Di Benedetto parla di lui con Marco Feri.La naufraga sente la sua mancanza, ma è troppo timida per esporsi. "Si ci penso perché mi piacerebbe riprendere quello che ho lasciato - dice Paola di Benedetto a Marco Ferri durante la notte -. Io ci penso ogni giorno…non parlo di lui perché ...

“Riduce il rischio di infarto”. Due al giorno levano il cardiologo di torno. Non a tutti piace - ma fa bene (quasi) da Ogni punto di vista : l’alimento che non ti aspetti che è un vero e proprio “salvavita” : Mangiate spesso lo yogurt? Ma soprattutto: vi piace? Se avete risposto affermativamente a queste due domande sappiate che il vostro cuore vi ringrazia. Ce lo dice un articolo pubblicato sull’American Journal of Hypertension dalla Oxford University: secondo lo studio condotto, un consumo di almeno due vasetti di yogurt a settimana comporterebbe un minor rischio di malattie cardiovascolari per uomini e donne che soffrono di ...

In Italia un esercito di fantasmi Ogni giorno trenta scomparsi : Ci sono nomi che da soli raccontano la loro storia; Maddie, Denise Pipitone, Emanuela Orlandi, Ylenia Carrisi. Ma oltre a loro, un esercito di fantasmi che non si trovano più. Una trentina al giorno ...