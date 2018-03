Ogni calamità è un flop Così crolla il castello delle illusioni renziane

ilgiornale

(Di giovedì 1 marzo 2018) Renato Mazzoncini chiede scusa ma non molla la poltrona che Matteo Renzi gli ha «regalato» per altri tre anni con blitz di fine legislatura del governo Gentiloni. L'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, all'indomani della giornata di passione con i viaggiatori bloccati per ore sui treni a causa della neve, riconosce gli errori dell'azienda nella gestione dei disagi ma non ha alcuna intenzione di rassegnare le dimissioni, nonostante da più parti sia arrivato l'invito a lasciare.Mazzoncini, in un'intervista a Repubblica, fa autocritica: «Sono stati commessi degli errori, che non ripeteremo. E dobbiamoscuse ai passeggeri. Quando uno sta sette ore in treno c'è poco da dire, bisogna solo scusarsi, e attrezzarsi per fare sì che non accada più». Le scuse sarebbero arrivate dopo una sfuriata del ministro dei ...