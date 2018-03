Nvidia GeForce GTX 2080 costerà 1500 dollari?

Nvidia GeForce GTX 1070 TI Founders Edition - recensione : Lo scorso inizio dicembre, quando tutti ormai pensavano alla prossima generazione di schede video Nvidia basate sull'architettura Volta, il team verde ha sfornato a sorpresa la GeForce GTX 1070 Ti, una versione potenziata della già eccezionale GTX 1070. Per chi segue Nvidia da tempo il suffisso "Ti" suonerà certamente familiare, visto che l'azienda lo utilizza fin dai tempi della GeForce 2 uscita nel lontano 2000, che avviò una vera rivoluzione ...

GeForce Now su PC - Download - Catalogo - Windows - Mac - Test - Nvidia - SmartWorld : GeForce Now su PC è infatti un servizio di giochi in streaming senza alcun titolo incluso . Vi potete loggare su Steam oppure su Battle.net , dove potrete utilizzare i giochi che già possedete, o ...

Nvidia GeForce Now : cos’è e come provarla in anteprima : Al CES di Las Vegas, NVIDIA ha annunciato che la sua piattaforma GeForce Now arriverà in Europa. Potrà essere utilizzata sia su PC Windows e sia su Mac. Ma cos’è questa piattaforma e come possiamo provarla in anteprima? Di cosa si tratta? La nuova piattaforma GeForce Now è un servizio di cloud gaming che ci permette di giocare sui titoli più recenti su PC Windows e Mac anche se l’hardware del computer non ce lo permette. In poche ...

Nvidia GeForce 390.65 Il driver WHQL racchiude gli aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre : NVIDIA ha rilasciato un nuovo driver per le sue schede grafiche. Secondo le note di rilascio, il driver NVIDIA GeForce 390.65 WHQL presenta aggiornamenti di sicurezza per Meltdown / Spectre e aggiunge il supporto per NVIDIA Freestyle. Nel caso non lo sapessi, NVIDIA Freestyle ti consente di applicare filtri di post-elaborazione ai tuoi giochi.Inoltre, questo nuovo driver aggiunge un pop-up per avvisare l’utente se una eGPU è stata connessa ...