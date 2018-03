Nuovo allarme neve | imbiancate le città del nord

Celiachia - Nuovo allarme : "400mila casi non sono ancora diagnosticati" : La Celiachia è una infiammazione cronica dell'intestino scatenata dall'ingestione di glutine: ne soffrono quasi 200mila italiani ma il dato, secondo il ministero della Salute, sarebbe ampiamente sottostimato e...

'Non c'è allarme' - 'No - basta alibi'. Baby gang : Nuovo scontro sindaco-governatore : Che l'ondata di violenza minorile di queste settimane finisse in polemica politica era inevitabile. Le parole forti usate dal ministro Marco Minniti non sono andate giù a tanti, in particolare al ...

Allerta Meteo - Nuovo avviso della protezione civile : attenzione al forte maltempo in arrivo al Sud - allarme arancione in Puglia : Allerta Meteo – Un’area di bassa pressione avanzerà nelle prossime ore verso il Bacino tirrenico e, nella giornata di domani, continuerà a spostarsi verso Est, raggiungendo anche lo Ionio. maltempo in arrivo dunque al Sud, specialmente sulle aree che si affacciano sul Golfo di Taranto e, a causa di un temporaneo richiamo di correnti più fredde provenienti dai Balcani, anche in Abruzzo. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Sicilia - Istat riduce Pil : scatta un Nuovo allarme conti in Regione : E' allarme conti per la Regione Siciliana, per il rischio di un nuovo buco nel bilancio. Il dipartimento Economia sta valutando l'impatto dell'ultimo bollettino Istat di fine dicembre con i dati definitivi del Pil per il 2015 e 2016 in netto ribasso rispetto alle stime, su cui si erano basato le ...

Allerta Meteo - Nuovo avviso della protezione civile per il Nord Italia : allarme arancione in Piemonte e Veneto : Allerta Meteo – Un’ampia circolazione ciclonica, derivante dalla saccatura atlantica presente sull’Europa occidentale, continua a determinare condizioni di maltempo sulle regioni settentrionali dell’Italia, apportando precipitazioni localmente intense, anche a carattere temporalesco, e abbondanti nevicate a quote di montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le Regioni coinvolte ...

RIFORMA PENSIONI/ Nuovo allarme per quelle future dei giovani (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità, ultime notizie. Nuovo allarme per quelle future dei giovani. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 6 gennaio(Pubblicato il Sat, 06 Jan 2018 15:34:00 GMT)

Nuovo allarme in terra asiatica : la Corea del Nord è pronta al lancio di un altro missile : ...vuole anticipare i tempi e procedere nel consolidamento della capacità di lanciare missili balistici intercontinentali prima che le sanzioni imposte dall'ONU vadano a gravare troppo sull'economia del ...