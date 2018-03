Nuovo album di Mina in arrivo a marzo | l’annuncio ufficiale | la Tigre di Cremona torna

In arrivo una nuova instant gratification dal Nuovo album di Laura Pausini dopo Fantastico : Il nuovo album di Laura Pausini regala una nuova instant gratification. dopo Fantastico (Fai quello che sei), l'artista di Solarolo ha deciso per un'altra anticipazione di Fatti sentire, con la quale prepara la strada per il nuovo disco di inediti in arrivo sul mercato per il 16 marzo. Si tratta di Un progetto di vita in comune, che i fan potranno ascoltare in tutte le piattaforme digitali e di streaming a partire dal 2 marzo. Si tratta ...

Svelato il Nuovo singolo di Emma Marrone dall'album Essere qui - certificato disco d'oro - audio - : ... @real_brown, in data: Feb 26, 2018 at 6:28 PST Essere qui sarà seguito da un tour nei palazzetti dello sport di tutta Italia organizzato da F&P Group , a partire dalla data del 16 maggio al Pala ...

Emma Marrone : “Effetto domino” è il Nuovo singolo estratto dall’album “Essere qui” : Emma ha svelato quale sarà il prossimo singolo estratto dal suo ultimo album “Essere qui”, uscito il 26 gennaio. La scelta è caduta su “Effetto domino”, un brano che parla di sesso, raccontandolo al massimo della sua accezione positiva e con un filo di ironia. La canzone sarà in tutte le radio da venerdì 2 marzo. “Effetto domino” arriva qualche tempo dopo il successo de “L’isola”, primo ...

Svelato il Nuovo singolo di Emma Marrone dall’album Essere qui - certificato disco d’oro (audio) : Venerdì 2 marzo arriva in radio il nuovo singolo di Emma Marrone tratto dall'album Essere qui, l'ultimo progetto di inediti della cantautrice salentina rilasciato lo scorso gennaio su etichetta Universal Music. Dopo l'apripista L'Isola recentemente presentato ad Amici di Maria De Filippi e scritto per lei dal chitarrista Roberto Angelini, già autore della sua prima hit Calore e musicista della band che la accompagna in tour, Emma ha scelto ...

Moby vuole essere salvato : il Nuovo album "Everything was beautiful - and nothing hurt" - tra fede e vulnerabilità " INTERVISTA : Se solo volessimo, potremmo trasformare il mondo in un'utopia, in un paradiso. Se solo volessimo, potremmo smettere di mangiare animali, spendere più soldi per l'educazione che per l'apparato ...

Tiziano Ferro : quest’anno sarà tutto dedicato alla scrittura del suo Nuovo album : Tiziano Ferro ha le idee molto chiare su quali saranno i suoi impegni per questo 2018. Oggi domenica 25 febbraio, Tiziano ritirerà un premio importantissimo. Si tratta dell’Italian Excellence Award 2018 che il cantautore ritirerà nel corso della 13° edizione di “L.A., Italia – Film Fashion and Art Fest”, manifestazione che premia l’eccellenza artistica italiana. [arc ...

il cantante tarantino - Aldo Liotino - presenta il suo Nuovo album inedito '#Universo' : L' Autismo è un mondo che ogni bambino vive e noi adulti abbiamo il dovere di capire e amarli. Aldo è vicino a questa patologia amando il mondo dell' infansia e i bambini della sua città. Il mondo e ...

NOEMI/ Il Nuovo album La luna e i luoghi comuni con Cattelan (Che tempo che fa) : Dopo aver portato sul palco del Festival di Sanremo 2018 “Non smettere mai di cercarmi” NOEMI ha pubblicato un nuovo album e oggi sarà ospite a Che tempo che fa(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 06:58:00 GMT)

ANNALISA / Il Nuovo album Bye Bye e il taglio netto con il passato (Amici) : ANNALISA ospite nel talent di Canale 5, Amici. Dopo il successo con il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano Il mondo prima di te, esce il suo nuovo album ‘Bye Bye’.(Pubblicato il Sat, 24 Feb 2018 06:44:00 GMT)

Finalmente ufficiale il video di Strada Facendo di Nek Max Renga - Nuovo singolo prima dell’album : Il video di Strada Facendo di Nek Max Renga è Finalmente ufficiale. La clip è stata rilasciata a meno di due settimane dall'approdo in radio della cover a tre voci del celebre brano di Claudio Baglioni, che hanno presentato nel corso della finale del Festival di Sanremo condotta dal cantautore romano. Nel video che hanno rilasciato per Strada Facendo, compaiono i tre artisti nel dietro le quinte del tour che stanno tenendo in tutti i ...

I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 - verso il Nuovo album di inediti : Quali sono i progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019? Dopo il tour negli stadi e la versione urban/acoustic dell'album Il mestiere della vita, era già chiaro che l'artista di Latina si sarebbe dedicato alla sua nuova musica prendendosi un piccolo periodo di pausa dalle scene. I progetti di Tiziano Ferro per il 2018 e il 2019 riguardano la fase creativa, il lavoro in studio di registrazione che porterà alla pubblicazione di un nuovo ...

La svolta pop di Want You Back dei 5 Seconds Of Summer in attesa dell’album : audio - testo e traduzione del Nuovo singolo : Want You Back 5 dei Seconds Of Summer è il nuovo singolo rilasciato venerdì 23 febbraio, disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il nuovo singolo della giovane band australiana segna il loro ritorno discografico dopo due anni di assenza, dopo l'uscita del secondo album in studio Sounds Good Feels Good nel 2015. Il nuovo singolo Want You Back dei 5 Seconds Of Summer si discosta leggermente dalle sonorità punk e ...

Nuovo album e tour per The Shalalalas : dal 9 marzo 'Boom' TRACKLIST e DATE LIVE :