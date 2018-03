Nevicate su gran parte dell' Italia

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 1 marzo 2018) Roma - Come nelle attese è arrivata la perturbazione atlantica che sta portandofino in pianura sudel Nord; per ora interessato soprattutto il Nordovest. Lerisultano in genere deboli, al più a tratti moderate, ma stante le temperature diffusamente sottozero gli accumuli risultano facili, per quanto modesti con diffuse imbiancate. Nevica e imbianca in particolare su Piemonte, Liguria fino alla Riviera da Imperia a Savona, Genova, La Spezia; neve anche in Lombardia, Emilia Romagna, con fiocchi da Milano a Bologna, Rimini, nevica anche tra Ferrarese e il Veneto in particolare centro-meridionale con fiocchi a Verona, Padova, Rovigo. La neve ha raggiunto anche le pianure del Centro stante le temperature molto basse fin sulla costa, in particolare in Toscana, quasi tutta bianca con accumuli localmente anche di 5cm in pianura. Nevica a tratti moderato ...